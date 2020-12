Ab Beginn der Dämmerung Wald meiden

Lauda-Königshofen.Wer täglich einige Stunden auf der Arbeit verbringt oder zuhause einen hektischen Alltag zu bewältigen hat, sehnt sich oft nach einem wohltuenden Ausgleich. Viele Bürger aus dem Taubertal und den benachbarten Kreisen haben deshalb den Wald für sich entdeckt.

Draußen in der Natur suchen sie Erholung und Entspannung, denn die Bewegung an der frischen Luft tut gut und hilft, den Kopf frei zu bekommen. Nebenbei wird etwas für die eigene Fitness getan – so schlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Die Lust auf den Wald hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Seit Beginn der Corona-Pandemie trifft man vermehrt Spaziergänger, Jogger, Mountainbiker, Hundehalter und sonstige Naturfreunde zu allen Tag- und Nachtzeiten im Wald an.

Was viele nicht wissen, ist, dass vom Beginn der Abend- bis in die Morgendämmerung das Wild vermehrt auf Nahrungssuche unterwegs ist. Vor Menschen und ganz besonders vor Hunden hat es jedoch große Angst und flüchtet unweigerlich in ihre immer seltener werdenden, ruhigen Rückzugsflächen, die sogenannten Einstände. Dort kann es dann zu Verbissschäden an den jungen Bäumen kommen.

Viel lieber würden die Tiere ihren Hunger in den Feldern stillen, aber dazu benötigen sie Ruhe. Die Stadt Lauda-Königshofen bittet deshalb die Bürgerschaft um ein achtsames Verhalten gerade jetzt zu Jagdzeiten: „Bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Erhaltung eines gesunden und artenreichen Wildbestandes bereits ab der Dämmerung dem Wald und Waldrand fern!“

Laut Gesetz ist das Befahren von Waldwegen mit dem Auto ist ganztägig strafbar. Tatsächlich kommt es hier jedoch immer wieder zu vermeidbaren Wildunfällen: In einem Laudaer Revier sind auf gesperrten Wegen in kürzester Zeit drei Rehe überfahren worden.

Hunde dürfen nach dem Jagdgesetz nur innerhalb des sicheren Einwirkungsbereiches des Besitzers frei laufen. Im vergangenen Jahr wurden wiederholt Rehe von Hunden gefangen und kamen dann kläglich zu Tode. Auch liegengebliebene Elektrozäune stellen für das Rehwild oftmals ein tödliches Problem dar.

Nach Paragraf 37 des Landeswaldgesetzes Baden-Württemberg ist es außerdem verboten, auf Wegen unter zwei Metern Breite mit dem Fahrrad zu fahren. Allerdings halten sich nicht alle Mountainbiker an dieses Verbot und fahren auf Pfaden quer durch die Einstände des Wildes. Die Wildtiere flüchten sodann in Panik und verbrauchen dabei ihre Energie, die sie eigentlich bräuchten, um die kalte Jahreszeit schadlos zu überstehen.

Im Herbst und Winter sind die Jäger dazu angehalten, den gesetzlich geforderten Abschuss zu erfüllen. Der Wildschweinbestand hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Aufgrund vermehrter Wildschäden in den Feldern und der drohenden Afrikanischen Schweinepest in der hiesigen Region sind die Jäger berechtigt, jetzt auch mit Nachtsichtgeräten das Schwarzwild zu bejagen. Die Gefahr, dass dabei ein nächtlicher Spaziergänger angeschossen wird, ist trotz aller Achtsamkeit besonders groß.

Bei Treibjagden auf Wildsauen werden von den Jagdpächtern die Wege mit Warnschildern versehen. Wer diese Warnung ignoriert, begibt sich unweigerlich in die Gefahr, von einer Kugel getroffen zu werden. Die Stadtverwaltung warnt daher: „Beachten Sie die Warnschilder und bleiben zu ihrer Sicherheit dieser Region fern.“ Die Stadt Lauda-Königshofen bittet die Bürgerschaft aufgrund der genannten Gefahren um besondere Rücksichtnahme und Sensibilität.

Selbstverständlich stehe der Wald tagsüber allen Bürgern für ausgedehnte Spaziergänge, Wandertouren mit der Familie oder zum Gassigehen zur Verfügung. Schließlich entspanne nichts mehr als ein Abstecher in den Wald mit seinen vielen Sinneseindrücken. stv

