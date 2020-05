Ab 2. Juni ist Sport wieder möglich

Königshofen.Mit der Lockerung der Corona-Verordnung zum 2. Juni wird Vereinssport beim Turnverein Königshofen wieder eingeschränkt möglich. „Trotz Auflagen – was in meinen Augen auch wichtig ist – wollen wir mit einigen Angeboten ab Dienstag, 2. Juni, im Erwachsenbereich starten“, so Vorsitzende Waltraud Grünewald.

Hygienekonzept

Nach Ausarbeitung eines Hygienekonzeptes für die TV-Halle beginnt am Dienstag die Fitness-Gym-Gruppe ihr Training. Für alle Teilnehmer gilt, es ist ein großes Handtuch oder eine eigene Gymnastik-Matte mitzubringen.

Auch besteht keine Umkleidemöglichkeit, da die Umkleideräume noch geschlossen sind. „Die Vorgaben erlauben es, ein stationäres Training am Platz durchzuführen“, weiß Gerlinde Hönig zu berichten. Allerdings bedeutet dies, dass die Teilnehmer gleich an die Matte gehen und dort ein Gymnastikprogramm aus Lockern, Dehnen und Kräftigen absolvieren.

Auch die Männergruppe 60+ wird an diesem Abend für ihre Fitness wieder etwas tun.

Die Frauengymnastik am Mittwoch hatte bereits ihr erstes Training in Kleingruppen auf dem Sportplatz.

Am 3. Juni ist jetzt eine Hallenstunde angesetzt. Am Donnerstagabend findet eine Übungsstunde für einen starken Rücken statt. Hierzu sind Männer und Frauen gleichermaßen aufgerufen. Gymnastik am Vormittag steht am Freitag auf dem Programm, auch diese Gruppe möchte wieder etwas für ihre Gesundheit tun. Aber auch die Männergruppe 30+ wird wieder am Freitagabend ein Trainingsprogramm zur Kräftigung und Dehnung absolvieren.

Zehn Minuten vorher da

„Um den Auflagen gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass die Teilnehmer jeweils zehn Minuten vor Trainingsbeginn anwesend sind“, so Grünewald. Auch darf es zu keinen Überschneidungen der einzelnen Gruppen kommen.

„Wir sind zuversichtlich, dass alle die Regeln einhalten und Spaß am gemeinsamen Training in der Halle haben“, fügt Hönig an. Ein Nasen-Mundschutz ist während des Sports nicht zu tragen, wird jedoch beim Kommen und Gehen empfohlen. Bei Fragen geben die jeweiligen Übungsleiterinnen und Trainer gerne Auskunft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020