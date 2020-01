700 Euro für Stiftung

Beckstein.Das Gemeindeteam Beckstein überreichte Pfarrer Ralph Walterspacher einen Spendenscheck in Höhe von 700 Euro.

Der Betrag ist zur Unterstützung für die Familienstiftung „Pro fratre et amico“ gedacht (Zitat aus dem 29. Kapitel des Buches Jesus Sirach aus dem Alten Testament.

Im Vers 10 heißt es: „Setz dein Geld ein für Bruder und Freund, lass es nicht rosten unter dem Stein, bis es verdirbt“).

Die Stiftung hilft in Zusammenarbeit mit den Steyler Missionsschwestern in verschiedenen sozialen Projekten in Äthiopien.

Unter anderem werden Kindergärten und Schulen unterstützt, auch in der Sozialarbeit und Entwicklungshilfe und in der Gesundheitsfürsorge werden die Spendengelder eingesetzt.

Familienmitglieder und Förderer der Familienstiftung „Pro fratre et amico“ werden sich in Kürze wieder auf den Weg nach Äthiopien machen, um sich vor Ort umfangreich über den Stand der Projekte zu informieren. ans

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020