6451 Euro für Kinder in Not

Lauda.Bei drei Vorbereitungstreffen hatten die Sternsinger in Lauda vieles über die Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland Libanon und den Frieden dort und weltweit erfahren. Außerdem wurden Kronen gebastelt, Lieder und Texte geprobt und Gewänder ausgegeben.

Nach der Aussendung in der Marienkirche durch Mike Spitschu machten sich die 26 Sternsinger auf den Weg. Sie brachten den Segen „20*C+M+B+20“ („Christus segne dieses Haus“) zu den Menschen in die Häuser.

Im Gottesdienst in der Friedenskirche brachten sich die Sternsinger mit Fürbitten, ihrem Lied und Hausbesuchstext ein. Sie sammelten 6451,43 Euro für Hilfsprojekte in aller Welt. Einen Teil der Süßigkeiten spendeten die Kinder an die Tafel in Lauda.

Weitere Spenden können im Pfarrbüro abgegeben werden oder mit dem Vermerk „Sternsinger Lauda“ auf das Pfarramtskonto IBAN DE 06 6735 2565 0004 0009 49 bei der Sparkasse Tauberfranken überwiesen werden.

