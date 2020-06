57-Jährige stürzte mit ihrem Fahrrad

Lauda.Eine Fahrradfahrerin verletzte sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Lauda, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Die 57-Jährige radelte gegen 17.30 Uhr die Bahnhofstraße in Lauda entlang, als sie an der Einmündung zur Poststraße vermutlich an den rechten Bordstein kam und stürzte.

Zeugen fanden die Frau bewusstlos auf dem Boden liegend und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Leicht verletzt

Die Frau weigerte sich zunächst, mit den Sanitätern ins Krankenhaus zu kommen, weshalb der Rettungswagen wieder abfuhr.

Im Gespräch mit den Polizeibamten stellte sich jedoch heraus, dass die Frau wohl doch leicht verletzt war, weshalb sie von einer Streife ins Krankenhaus gebracht wurde. pol

