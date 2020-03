51 Jahre in Diensten der Eisenbahn

Gerlachsheim.Der ehemalige Vorsteher des Bahnhofs in Lauda, Artur Kaiser, feiert an diesem Samstag seinen 90. Geburtstag.

In einer Reihe vieler Bahnhofsvorsteher beim Knotenbahnhof Lauda war Artur Kaiser vor Umwandlung des Staatsunternehmens „Deutsche Bundesbahn“ in die „Bahn AG“ der Letzte vor Wegfall dieser bedeutenden Position.

Drei Epochen Bahngeschichte

Der Jubilar hat 51 Jahre lang bei der Eisenbahn gearbeitet und in dieser Zeit drei Epochen Eisenbahngeschichte erlebt. Zunächst bei der Deutschen Reichsbahn, dann sehr viele Jahre bei der Deutschen Bundesbahn und noch kurze Zeit bei der Bahn AG. Nach Aufstieg in den gehobenen Dienst war er 33 Jahre in leitenden und verantwortungsvollen Positionen, so als erster Betriebsbeamter bei den damals noch bestehenden Bundesbahn-Betriebsämtern Lauda und Heilbronn und dann schließlich über 16 Jahre als Vorsteher der Großdienststelle Bahnhof Lauda.

Auch außerhalb seiner beruflichen Aufgaben hat sich Artur Kaiser engagiert. Er war 22 Jahre stellvertretender Vorsitzender des ETSV Lauda und ist dort Ehrenmitglied. Daneben war er 25 Jahre lang Vorsitzender der Eisenbahner-Musikkapelle Lauda.

Ebenso hat er sich im Vereinsleben in seinem Wohnort Gerlachsheim eingebracht. Er war initiativ für die Gründung des Tennisclubs Gerlachsheim und einige Jahre dessen Vorsitzender.

Auch beim Heimat- und Kulturverein Gerlachsheim war er Mitbegründer und zeitweise stellvertretender Vorsitzender.

Viel Sport getrieben

Sport und Bewegung, insbesondere der alpine Skisport und Radfahren, waren ihm immer wichtig, was mittlerweile jedoch altersbedingt nicht mehr möglich ist.

Auch wirkte er mit im Arbeitskreis der Autoren bei der Erstellung des Buches „Die Bahn im Main-Tauber-Kreis“ und war ebenso Mitautor bei dem 2009 herausgegebenen Heimatbuch über Gerlachsheim.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich neben seiner Familie den sicherlich sehr zahlreichen Glückwünschen zum 90. Geburtstag an.

