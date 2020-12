5000 Euro für die Bahnhofsmission

Lauda-Königshofen.Die Weihnachtsspende der i.safe Mobile ist zwischenzeitlich zu einer schönen und wichtigen Tradition des Lauda-Königshöfer Unternehmens geworden und ein besonderes Anliegen der Geschäftsführung. Erst recht in dieser, Corona bedingt, turbulenten Zeit in der viele Menschen und Existenzen an ihre Grenzen kommen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

So engagiert sich i.safe Mobile für ein soziales Projekt in der Region und unterstützt mit einer Spende von 5000 Euro die Würzburger Bahnhofsmission. Aufmerksam auf die Not der Einrichtung wurden die Verantwortlichen von i.safe Mobile durch einen Spendenaufruf in den sozialen Medien. Somit war auch sofort die Entscheidung gefallen, diese Einrichtung zu unterstützen.

Trotz der Covid-19-Pandemie und der Lockdowns konnte das weltweit agierende, mittelständische Unternehmen aus dem Bereich mobiler Kommunikationsgeräte für explosionsgefährdete Bereiche auch 2020 wieder ein Wachstum erreichen. An diesem Erfolg möchten die drei Geschäftsführer Dirk Amann, Ludwig Fleckenstein und Martin Haaf diejenigen teilhaben lassen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden und Hilfe sowie Unterstützung benötigen.

Im Rahmen der Spendenübergabe stellte Michael Lindner-Jung, Leiter der Bahnhofsmission Würzburg, die Arbeit der rund 50 haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter vor und berichtete von den Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit. Auch hier ist die Not durch Corona drastisch. Als Beispiel nannte er die Lebensmittelausgabe, die von durchschnittlich 60 pro Tag im vergangenen Jahr, auf aktuell über 100 pro Tag angestiegen ist. Daneben suchen Menschen rund 120 Mal täglich bei der Bahnhofsmission Unterstützung, wodurch jährlich über 45 000 Mal deren Hilfe in Anspruch genommen wird. „Mit dem Besucherraum bieten wir einen Ort an dem die Menschen einfach ankommen können und angenommen werden. Ohne Bedingungen und Erfolgsdruck. Jeder ist bei uns willkommen, so wie er ist“, erklärt Linder-Jung.

Die Geschäftsführer Dirk Amann und Martin Haaf zeigten sich beeindruckt vom umfangreichen und vielfältigen Angebot der Bahnhofsmission und waren gleichzeitig betroffen von der Not, die oftmals durch den Trubel des Alltags nicht wahrgenommen wird. ism

