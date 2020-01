500 Euro für bessere Lebensumstände

Königshofen.Eine Spende über 500 Euro erhielt die Initiative „Hilfe für Togo“ vom Jugendvorstand des TV Königshofen. Die Spende resultierte aus dem Erlös der Aktion „Glücksrad“, einem Bücherverkaufstisch und einem Kinderschminken bei der Jahresleistungsschau des TV Königshofen im vergangenen Dezember in der Tauber-Franken-Halle. Jüngst überreichten die beiden Jugendvorsitzenden Sarah Endres und Maike Gibss im Beisein der TV-Vorsitzenden Waltraud Grünwald symbolisch einen Spendenscheck an Ulf Neumann, Vorstandsmitglied der Organisation „Hilfe für Togo“, der bereits selber mehrfach das Land bereiste und sich dabei einen Eindruck von den unterstützten Hilfsprojekten machte. Der gemeinnützige Verein „Hilfe für Togo“ mit Sitz in der Gemeinde Waldstetten (Ostalbkreis) engagiert sich seit seiner Gründung 1994 in dem westafrikanischen Land. Ziel ist die nachhaltige Unterstützung dort lebender Menschen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Verbesserung der Lebensumstände in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und Wasserversorgung sowie Medizin und Hygiene.

„Immer wieder beweist der TV Königshofen, dass Turnen mehr ist als an den Ringen zu schwingen, über einen Kasten zu springen oder einen Aufzug an der Reckstange zu machen“, berichtete Waltraud Grünwald bei Übergabe des symbolischen Spendenschecks. Dies sei die sportliche Seite, allerdings gehöre auch ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich dazu. „Hierzu leistet speziell auch unser Jugendvorstand außerhalb der Trainings- und Sportstunden seinen Beitrag durch zahlreiche Aktivitäten und Aktionen wie zum Beispiel bei der Jahresleistungsschau“. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020