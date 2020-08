45 spannende, erlebnisreiche Dienstjahre

Eine Ära ist jetzt zu Ende gegangen: Fahrplaner Hartmut Schwartz ist nach 45 spannenden und erlebnisreichen Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.

Main-Tauber-Kreis. Jochen Müssig, Dezernent im Landratsamt und Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber-Kreis (VGMT), verabschiedet Schwartz.

Hartmut Schwartz wurde bei der Deutschen Bahn für den Mittleren Dienst ausgebildet und war anschließend dort tätig. Am 1. Juli 1989 wechselte er zur Bahntochter Regiobus Stuttgart (RBS) und damit zum straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

1997 folgte sein Einsatz bei der neu gegründeten VGMT, die damals noch in die drei Verkehrsgesellschaften Main-Tauber Süd, Mitte und Nord gegliedert war. Dieser Aufgabe wurde er im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags zugeordnet.

Mit der Neuvergabe der Buslinienverkehre zum 1. Januar 2018 und dem Vertragsende mit der RBS wechselte Hartmut Schwartz direkt zur VGMT und damit auch mittelbar zum Main-Tauber-Kreis, denn die VGMT ist seit 2018 eine 100-prozentige Tochter des Main-Tauber-Kreises. Dort ging er seinen Aufgaben weiter engagiert nach.

Hartmut Schwartz begleitete während seiner Tätigkeit mehrere Generationswechsel im Bereich der Fahrscheindrucker und Fahrplanungsprogramme. Er war unter mehreren Geschäftsführern und Geschäftsstellenleitern tätig und erlebte mehrere Umzüge, zwei Gesellschafterwechsel – zuletzt zum Main-Tauber-Kreis – und die Tarifintegration in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Während seiner mehr als 20-jährigen Amtszeit bei der VGMT war Schwartz maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung der Sonderverkehre zu den großen Festen im Landkreis wie dem Altstadtfest Tauberbischofsheim, dem Weinfest Lauda und der Königshöfer Messe verantwortlich.

Meilensteine seiner beruflichen Laufbahn waren 1993 die Einführung des Discobusses zwischen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, dem heutigen Night-Life-Shuttle, 1995 die Umsetzung des Stadtbuskonzepts in Bad Mergentheim, 1999 die Vorbereitung des VGMT-Wabentarifs und 2002 die Einführung des Wildparkbusses. Ebenso wirkte er bei der Integration in den VRN-Tarif und ab 2006 an der Erarbeitung und Fortentwicklung der Rufbuskonzepte in den Phasen I bis IV mit.

Erwähnenswert ist auch die 2013 gelungene Vertaktung der Linie 850, 941, 945 und 971 im Rahmen des ÖPNV-Masterplans und 2017 die Erarbeitung des kreisweiten Ruftaxi-Systems. Beides wurde durch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis angestoßen und auf den Weg gebracht. „Zum Schluss der beruflichen Tätigkeit von Hartmut Schwartz kam noch die Neukonzeption der Buslinienverkehre im Rahmen der Einführung des Regionalbahntakts zwischen Osterburken und Lauda hinzu“, würdigte Dezernent und Mitgeschäftsführer Jochen Müssig die Leistungen des scheidenden Mitarbeiters. Dessen Aufgabengebiet komplettierten Fahrerschulungen sowie die Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bus- und Bahnnutzer.

„Hartmut Schwartz war für den ÖPNV im Main-Tauber-Kreis eine Identifikationsfigur, ein großer Unterstützer, Befürworter und Kämpfer. Wir danken ihm für sein herausragendes Engagement in den letzten Jahrzehnten“, resümierte Dezernent Jochen Müssig für den Gesellschafter Main-Tauber-Kreis. Er dankte auch im Namen von Landrat Reinhard Frank. „Hartmut Schwartz hatte als Bindeglied zwischen Landkreisverwaltung, Verkehrsunternehmern sowie Städten und Gemeinden eine wichtige Schnittstellenfunktion inne und ein wirkungsvolles Netzwerk aufgebaut“, sagte Müssig.

Von der Planung mit dem Bleistift bis zur Einführung der Echtzeitdaten im Linienbusverkehr hat Schwartz die Entwicklungsstufen des ÖPNV miterlebt. „Aufgrund seines Fachwissens erhielt er bereits während seiner aktiven Zeit den Spitznamen ‚Das wandelnde Fahrplanbuch‘“, ergänzte Geschäftsführer Thorsten Haas. Er dankte gemeinsam mit Dr. Heiko Schnell, Leiter des Amtes für Schulen und ÖPNV im Landratsamt, für den Einsatz, die langjährige Treue und Verlässlichkeit, die hohe Identifikation mit dem Unternehmen und seiner Heimat sowie das kollegiale und freundschaftliche Miteinander.

Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Hartmut Schwartz bei seinen langjährigen Wegbegleitern und dankte für die 45 spannenden, erlebnisreichen, freudigen, wechselvollen, aber auch zeitweise nervenaufreibenden Dienstjahre. Er setzt weiter darauf, dass der ÖPNV in naher Zukunft als eine gute Alternative im Main-Tauber-Kreis gesehen und angenommen wird. vgm

