3,4 Millionen Euro frisches Kapital

Lauda-Königshofen.Die Firma Lauda DR. R. Wobser, Weltmarktführer für exaktes Temperieren, hat ihre Unterstützung für das Technologie-Start-up „watttron“ erneuert. Mit weiteren renommierten Investoren stellt Lauda neben Expertise frisches Kapital in Höhe von 3,4 Millionen Euro zur Verfügung. Damit unterstreicht Lauda die Bedeutung der 2018 begonnenen erfolgreichen Kooperation mit dem jungen Unternehmen aus Freital bei Dresden. Das mehrfach preisgekrönte Start-up entwickelt und fertigt intelligente Heizsysteme, die in der Lage sind, punktgenau zu heizen. Dies ist vor allem in der Verpackungsindustrie von großer Bedeutung, da sich mit dem neuartigen Verfahren Energie und Material einsparen lassen.

Gemeinsam mit Lauda werden Vermarktungschancen in der Analysen-, Bio- und Labortechnik sowie auf dem nordamerikanischen Markt bearbeitet. Darüber hinaus arbeiten beide Unternehmen an einem Prototyp, der in der Lage ist, nicht nur pixelgenau zu heizen, sondern auch zu kühlen.

Mit der aktuellen Finanzierungsrunde will „watttron“ die eigene Entwicklung beschleunigen, neue Partner auf globaler Ebene gewinnen und neue Industriezweige, etwa Biotechnologie, Chemie oder 3D-Elektronik, erschließen. Lauda als Partner glaubt fest an den Erfolg des jungen Unternehmens und ist von der gemeinsamen Partnerschaft überzeugt. „Wir sind seit rund zwei Jahren Kooperationspartner von ,watttron’, weil wir bereits 2018 den Nutzen der patentierten Heiztechnologie über den Verpackungsmarkt hinaus gesehen haben und aktiv unterstützen“, so Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von Lauda. „Die positive Entwicklung der letzten Jahre hat uns darin bestätigt, weiter in ,watttron’ zu investieren.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020