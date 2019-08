25. Geburtstag im kommendende Jahr bereits im Fokus

Lauda-Königshofen.Noch keine Sommerpause ist beim Verein „Artikuss“ in Sicht. Anfang August wird er mit dem 21. Artival auf Burg Breuberg wieder einen besonderen Höhepunkt bieten. Nur bei wenigen Angeboten gibt es noch freie Plätze.

Afrikanischer Tanz

Afrikanischer Tanz mit Florence Etsey, Samba-Reggae Trommeln mit Reinhold Bauer, afrikanisches Trommeln für Beginner mit Michael Schmitt, Yoga mit Anne Matt-Wendel (alle Plätze belegt) oder afrikanischer Gesang mit Njamy Sitson erfreuen die Teilnehmer im Bereich Musik. Bei den Baukursen für Kaleidoskope mit Lothar Lempp, für Musikinstrumente mit Helmut Kaiser (beide ausgebucht) sowie Bogenbau mit David Schuster werden die Teilnehmer in der Workshopwoche eigene Exemplare schaffen. Die Capoeira-Gruppe mit Ricki Tiemann vereint Tanz, Kampf, Bewegung und Musik, beim Kinderkurs mit Sarah Wachter und Nina Schaar werden ebenso alle Sinne angesprochen.

Eine Kinderbetreuung wird angeboten. Wer es versäumt hat, in diesem Jahr dabei zu sein, sollte sich bereits die Woche vom zweiten bis achten August 2020 vormerken (Das Programm für das 22. Artival ist im Januar 2020 abrufbar).

Einige Kurse und Gruppierungen haben bereits ihre Abschlussabende für dieses Schuljahr gehalten. Die Gruppierungen für den orientalischen Tanz, mit Cornelia Gehrig (Yasira) in Lauda, Isabell Zenkert (Isira) in Beckstein sowie die Trommelgruppen in Tauberbischofsheim und Königshofen unter der Leitung von Michael Schmitt pausieren in den Sommerferien.

Ideen werden gesammelt

Die Planung für den Herbst sowie den Neustart der Gruppen ist in Arbeit. Ideen für den 25. Geburtstag des Vereins 2020 werden bereits gesammelt.

Auch der Chor „Inselmut“ hat mit seinem Sommerfest einen schönen Abschluss des Halbjahres gefeiert. Mit Joschka Nehls als Chorleiter starten die wöchentlichen Proben in der Turmbergschule Königshofen ab Dienstag, 17. September, jeweils um 20 Uhr.

Ein Wiedersehen gibt es nochmals mit Judith Adamczewski, die von 11. bis 13. Oktober für ein Chorprojekt außer der Reihe mit interessierten Sängern und eigenem Programm auf dem Volkersberg sein wird. Hierzu sind auch Sänger anderer Chöre oder Musiker, die singen möchten willkommen!

Die aktuellen Infos gibt es im Internet unter Telefon 09343/65035 bei Familie Baumann sowie unter www.artikuss.de, www.inselmut.de www.artival.de . anba

