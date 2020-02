2019 zu insgesamt 75 Einsätzen gerufen

Ein Rückblick auf das 2019 und Verabschiedungen langjähriger Aktiver standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Abteilung Lauda.

Lauda. „Ein einsatzreiches Jahr mit zum Teil sehr fordernden Einsätzen liegt hinter uns. Nicht zuletzt durch den hervorragenden Ausbildungsstand arbeiteten wir alle angefallenen Einsätze souverän, erfolgreich und routiniert ab. Zugleich wurde auch im Berichtsjahr wieder sehr großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung am Standort Lauda gelegt“, resümierte Abteilungskommandant Klaus Jockel zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus.

Im Anschluss an ein Totengedenken präsentierte Jockel einen Überblick über Einsätze, Ausbildungen, Veranstaltungen und weitere Aktivitäten. 2019 wurde die Abteilung Lauda insgesamt zu 75 Einsätzen gerufen, darunter zu fünf Großbränden und einer Überlandhilfe.

Aus- und Weiterbildung wichtig

Daneben sei auch wieder sehr großer Wert auf die Aus- und Weiterbildung gelegt worden. So führte zum Beispiel die Arbeitsgruppe Technische Hilfeleistung ebenso ergänzende Übungen durch wie die Höhensicherungsgruppe. Die Führungsgruppe der FFW Lauda-Königshofen traf sich regelmäßig, um die Abläufe und Vorgehensweisen zu optimieren. „Nur so ist gewährleistet, dass die Abteilung Lauda schnell, professionell und souverän alle Bereiche des Einsatzdienstes abdecken kann“, unterstrich Jockel.

Nach einjähriger Pause veranstaltete die Abteilung Lauda im Juli erneut einen „Tag der offenen Tür“, der wieder sehr gut besucht war. Zu den Angeboten zählten beispielsweise eine Showübung der Jugendfeuerwehr sowie eine Schauübung der Arbeitsgruppe „Technische Hilfe“ der Erwachsenenwehr, bei der die Rettung einer eingeklemmten und verletzten Person nach einem Verkehrsunfall mit entsprechenden Gerätschaften simuliert wurde.

Eine gleichsam spektakuläre Attraktion stellte der Besuch des „Search and Rescue (SAR)“-Hubschraubers UH-1D vom Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten dar, der auf der Wiese zwischen Feuerwehrhaus und Sportstadion besichtigt werden durfte. Außerdem waren das THW aus Igersheim und der Krankentransportwagen aus Tauberbischofsheim vor Ort.

Als weiterer besonderer Höhepunkt dieses Tages stand die Gründung der Kinderfeuerwehr auf dem Programm, in der interessierte Sechs- bis etwa Zehnjährige teilnehmen können, bevor sie anschließend gegebenenfalls in die Jugendfeuerwehr übertreten. Bei dem „Tag der offenen Tür“ zeigten die jüngsten Nachwuchskräfte, was sie in den wenigen Wochen schon erlernt und geübt hatten.

„Selbst wenn die Aus- und Weiterbildung neben dem ‚normalen’ Dienstbetrieb einen enorm großen zeitlichen Rahmen in Anspruch nimmt, war und bleibt es das Bestreben der Abteilungsführung, diesen Bereich keinesfalls zu reduzieren. Vielmehr müssen wir uns den steigenden Anforderungen und neuen Herausforderungen an die Feuerwehr von heute stellen“, bekräftigte der Abteilungskommandant. Als Beispiel dafür nannte er das Thema „Elektrofahrzeuge“.

Zwei neue Fahrzeuge

2020 werde die Abteilung Lauda zwei neue Fahrzeuge in Betrieb nehmen können – ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 und einen Gerätewagen Technik GW-T. Auch wenn mit der Beschaffung der Fahrzeuge der Fuhrpark wesentlich aufgewertet und modernisiert werde, halte er auf lange Sicht die Investition in ein eigenes Drehleiter-Fahrzeug besonders im Hinblick auf die Einhaltung der Rettungsfristen innerhalb der Stadt für unumgänglich.

Auf einen Bericht von Schriftführer Kevin Behringer folgend, informierte Klaus Spönlein, Leiter der Ehrenabteilung, über ein aufregendes Jahr mit vielen Ausflügen und gemeinsamen Stunden im Gerätehaus Lauda. Ende 2019 räumten die Mitglieder der Altersmannschaft dort neue Vitrinen ein, in denen seither die Geschichte der FFW-Abteilung gezeigt wird. Ebenfalls eine rege und erfolgreiche Arbeit sowie zahlreiche Aktivitäten und Aktionen wie zum Beispiel ein Besuch der integrierten Notfall- und Einsatzleitstelle in Bad Mergentheim vermeldeten Judith Leonie Fleckenstein und Timo Hesser als Leitungsteam für die Nachwuchsabteilungen, denen derzeit 15 Jugendliche und zwölf Kinder angehören.

Nach dem Kassenbericht durch Timo Hesser sowie der Bestätigung der Revisoren einer ordnungsgemäßen und einwandfreien Kassenführung wurde der Kassenwart einstimmig entlastet. Marko Dittmann, stellvertretender Kommandant der FFW Lauda-Königshofen, würdigte in seinen Grußworten die Einsatzbereitschaft der Abteilung Lauda und zeigte sich überzeugt davon, dass man in Lauda für die Zukunft sowohl personell als auch technisch gut gerüstet sei. Sigfried Neumann dankte im Namen der Stadt Lauda-Königshofen speziell den aktiven Mitgliedern für ihr hohes Engagement. In seinem Grußwort versicherte er, dass die Feuerwehr trotz angespannter finanzieller Lage der Stadt auch in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellt bekomme, was sie an Material und Fahrzeugen zur Gefahrenabwehr benötige.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020