16 Sportabzeichen an die Aktiven verliehen

Lauda.Wie immer stimmte auch der äußere Rahmen: Nach zuletzt jeweils einer mit vielen Details gespickten Ansprache meldeten sich diesmal gleich mehrere führende Köpfe zu Wort, um ausgiebig auf eine erneut erfolgreich absolvierte Saison zurückzublicken. Ein dickes Lob galt dabei vor allem den zu ehrenden Akteuren der Gruppe der Jedermänner des ETSV Lauda, nutzte man doch auch zum 2019er-Ausklang die traditionelle Abschlussfeier zum Ende eines Jahres zur Aushändigung des Deutschen Sportabzeichens – insgesamt 16-fach verliehen, dabei 14 Mal in Gold sowie je einmal in Silber und Bronze.

Bevor man jedoch auf diesen bestandenen Fitness-Test zu sprechen kam, hob der Organisator im Hintergrund, Rudolf Braun, in seiner Begrüßung in der vereinseigenen Halle am Bahnhof im Beisein der ETSV-Vorsitzenden Anni Miller erst erfreut den gestiegenen Zuspruch hervor. So komme man nach zuletzt 35 inzwischen auf exakt 40 Mitglieder, hielt Braun fest, der damit auf die bisher 44 Übungseinheiten 2019 überleitete, besucht von einem 21er-Durchschnitt. Eine ausdrückliche Würdigung zielte an dieser Stelle auf Hubert Schattmann für die häufigste Teilnahme (43 Mal), gefolgt von Alfred Keller und Werner Köhler (je 42) sowie Ewald Gans (40).

Besondere Anerkennungen erfuhren danach die gleichzeitig mit Präsenten bedachten hauptamtlichen Übungsleiter Dieter Dornseif (Stadion) und Bruno Becke (Halle) plus die Aushilfen Hubert Schattmann und Gerhard Hartlaub, wozu Rudolf Braun das stete Eingehen auf die nun mal gegebene Altersstruktur bekräftigte. Nach einem Dank an die zumeist mit der Vorbereitung befassten Klaus Schneider, Günter Dosch und Helmut Schröpfer, oblag eine Rückschau auf die oftmals intensiven Stunden dem Nachfolger von Lothar Weis als eine Art „Trainer“, Dieter Dornseif, dessen Ausführungen sich später auch noch Bruno Becke anschloss.

Wie es nach einem Abstecher zur einst aktiven Zeit hieß, richte sich bei diesem Zusammensein das Augenmerk auf das Sportabzeichen, eine Vielseitigkeitsprüfung ob im Turnen, Schwimmen, der Leichtathletik oder beim Radfahren. Hier behaupteten sich die jeweiligen Absolventen in gleich vier Anforderungsbereichen und wiesen dabei die motorischen Grundfähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination nach, so der Übungsleiter, der den Jedermännern des ETSV auch in diesem Jahr wiederum ein „beeindruckendes Gelingen“ bestätigte.

Basis dazu bildeten die regelmäßigen wöchentlichen Treffs – ob derzeit in der Halle oder den Sommer über im Städtischen Stadion am Terrassen-Freibad.

Die vorhandene Konstitution habe man nun erneut unter Beweis gestellt, lautete die Aussage bei der Übergabe der begehrten Auszeichnungen, erwarben doch auch 2019 wie im Jahr zuvor – und dies durchweg zum wiederholten Male – insgesamt 16 Mitglieder der Unterabteilung das Deutsche Sportabzeichen, und zwar vorwiegend in Gold, aber ebenso in Silber oder Bronze. Nach langem Applaus in Verbindung mit kleinen Aufmerksamkeiten für die gewohnt bestens betreuenden Ehrenmitglieder Rudolf Braun und Ewald Gans händigte die für die Kooperation in Schule und Verein zuständige stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim, Katharina Withopf (Gissigheim), im ETSV-Domizil den erfolgreichen Absolventen bei der fälligen Ehrung die erworbenen Urkunden und Medaillen aus.

Das Deutsche Sportabzeichen in Gold errangen in diesem Jahr folgende 14 Jedermänner des ETSV Lauda (in Klammern notiert die Anzahl der Wiederholungen): Gisela Pohl (37), Dr. Andreas Bruder (36), Werner Köhler (31), Hans Herok (30), Rudolf Scheible (21), Roland Frank (18), Felix Röttger (15), Manfred Bruder (14), Gerhard Hartlaub (12), Gregor Brendel (11), Hubert Schattmann und Elmar Schömig (beide 8), Walter Rüttling (3) und Dieter Dornseif (1); dazu Silber für den 92-jährigen Gerhard Pohl (28) sowie nicht zuletzt Bronze für Ewald Gans (36) – insgesamt also wieder eine stilvolle Übergabe-Zeremonie bei diesem oftmals so bezeichneten „Leistungstest für die Allgemeinheit“. bix

