100. Geburtstag steht im Frühsommer an

Ein Rückblick auf 2019 und ein Ausblick auf 2020 mit dem 100. Geburtstag des Ortvereins standen im Mittelpunkt einer öffentlichen Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Lauda-Königshofen.

Lauda-Königshofen. Nach Begrüßung durch die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ruth Römig im Namen der Vorstandsmitglieder Siegfried Neumann, Günter Brix und Jochen Groß, diskutierten die Teilnehmer in einem ersten Tagungspunkt über die Erwartungen an die neu gewählte Parteiführung der SPD auf Bundesebene.

Einerseits Beibehaltung der Großen Koalition (GroKo) nebst Verhandlungen, anderseits Aufgabe und Austritt aus der GroKo – dies waren zwei verschiedene und kontrovers diskutierte Strategien, Entwicklungsprozesse und Potenziale der SPD.

Machterhalt im Vordergrund

In den vergangenen Jahren war es nach Meinung vieler medialen Kritiker weitgehend nur um Machterhalt gegangen, während wirkliche Gestaltung kaum mehr eine Rolle gespielt habe, lautete eine wesentliche Kritik.

Insofern solle die Partei unabhängig in oder außerhalb einer GroKo mehr Rückgrat und ein wieder deutlicheres soziales Profil zeigen. Dies könnte auch in einer Minderheitsregierung geschehen, lautete ebenso ein weiterer Tenor wie etwa, dass eine resolute Entscheidung für ein „Ja“ oder „Nein“ zu der bestehenden GroKo zum aktuellen Zeitpunkt zu früh sein könnte.

Allerdings sollte die Parteibasis kritische und scharfe Eckpunkte festlegen sowie den Verhandlern mitgeben. Bei einer „Probeabstimmung“ auf der Versammlung des Ortvereins votierte die Mehrheit der Mitglieder für eine Vertragserfüllung und damit Beibehaltung der GroKo seitens der SPD bis zum Ende der Legislaturperiode.

„Wir müssen Gesellschaft und Land ändern“, war man sich gleichzeitig aufgrund Themen wie etwa Altersarmut und weiterer Sozialaufgaben unisono einig. Solidarität werde zu selten gelebt und nach außen gezeigt, allerdings müsse die SPD aufpassen, dass sie in Kompromissen nicht ihr Profil verliere.

Siegfried Neumann, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, betonte, dass die SPD nicht nur auf politischer Bundesebene, sondern ebenfalls in der Landes-, Kreis- und Gemeindepolitik eine wichtige Rolle spiele. Die SPD habe seit Jahrzehnten die regionale und lokale Kommunalpolitik wesentlich mitgeprägt, insofern sollten sich der Kreis- und Ortsverband nicht nur mit Bundespolitik beschäftigen. Verbesserung des ÖPNV, des Bildungsangebots, Erhalt der eigenen Wasserversorgung, IPOT und vieles mehr sind nachhaltige Zukunftsprojekte für die Raumschaft.

„Außerdem müssen wir“, so Jochen Gross ergänzend, „im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes entscheiden, welche Gelder wir für welche Maßnahmen sinnvoll einsetzen könnten“, nannte er zum Beispiel eine der bevorstehenden Aufgaben im Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen.

„Wir haben nicht immer alles richtig gemacht, jedoch auf Kommunalebene Pflöcke eingeschlagen“, unterstrich Neumann. Aber die SPD/Freie Bürger-Fraktion habe, vertreten durch Jochen Groß im Verbund mit den anderen Fraktionen, bei den Haushaltsberatungen viel für die örtlichen Schulen herausgeholt, hob er als weiteres Exempel hervor.

„Wir müssen glaubwürdig sein, und dies beginnt bei der Basisarbeit in der Gemeinde, denn die Bürger müssen wissen, wie sie mit uns dran sind“, plädierten die Fraktionsmitglieder nachdrücklich.

Ausblick auf Bürgermeisterwahl

„Ein Bewerber hat sich bereits bei unserer Fraktion vorgestellt“, berichtete Neumann in Hinblick auf die Bürgermeisterwahl am 15. März 2020.

„Für eine politische Gruppierung, die bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr rund 20 Prozent erreicht hat „ sehen wir keine Möglichkeit, mit einem eigenen Kandidaten in den Bürgermeisterwahlkampf zu ziehen, hier sind vor allem die großen Fraktionen gefordert“, stellte er klar.

„Wir werden zu gegebener Zeit die Bewerberlage sondieren und den nach unserer Auffassung geeignetsten Bewerber unterstützen. Ich habe die Hoffnung, dass wir wieder einen Bürgermeister bekommen, mit dem der Gemeinderat offen und respektvoll zum Wohle unserer Stadt zusammenarbeiten kann“, meinte Neumann.

An die Gründung des SPD-Portvereins vor genau 100 Jahren erinnerten Römig und Neumann mit einem kurzen geschichtlichen Rückblick. Historischen Quellen nach sei der Ortsverein Lauda bereits 1924 der größte im Main-Tauber-Kreis gewesen. Traditionell habe sich die lokale SPD vor allem aus den Eisenbahnern vor Ort rekrutiert.

Während des Zweiten Weltkriegs sei eine enge Verbindung zu den Sozialdemokraten nach Wertheim entstanden, die zur Wiederbegründung des Ortsvereins nach Kriegsende geführt habe.

Mitte der 1980er Jahre sei die SPD die bis heute bestehende Kooperation mit den Freien Bürgern im Gemeinderat eingegangen, die nach wie vor eine große Stärke ausmache. „Die Zusammenarbeit mit den Freien Bürgern klappt sehr gut“, bekräftigte Neumann. Im Frühsommer 2020 sei eine größere Jubiläumsfeier des SPD-Ortsverbandes geplant.

Offiziell und feierlich aus der SPD-Gemeinderatsfraktion verabschiedet wurde Jutta Steinmetz-Thees, die sich in zwei Legislaturperioden im Gemeinderat für die Belange der Stadt Lauda-Königshofen engagierte und einsetzte. Mit ihren ausgeprägt fachlichen und menschlichen Kompetenzen habe sie besonders auch in den Bereichen Soziales sowie Organisations-, Personal-, Verwaltungs- und Finanzstrukturen beigetragen, hob Neumann hervor, der Steinmetz-Thees in einer Laudatio als „großen kommunalpolitischen Kompetenzverlust nicht nur für unsere Fraktion, sondern auch für den Gemeinderat“ würdigte. „Nicht vergessen werden darf ihr erfolgreicher Einsatz für die zahlreichen sozialen Einrichtungen und Dienste in unserer Stadt.

Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte der Vorstand des SPD-Ortsvereins einen Geschenkkorb – echt Bio. spd

