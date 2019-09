Weniger schädliche Insekten ?

Der Einsatz von Z-Saatgut und ein späterer Saattermin können beim Erbsen- und Ackerbohnenanbau dazu beitragen, den Befall mit Schadinsekten zu verringern. Auch ein ausreichend großer Abstand zu anderen Anbauflächen kann den Schädlingsdruck senken. Das geht aus einer dreijährigen Studie der Universität Kassel und weiteren Projektpartnern hervor, die in der Eiweißpflanzenstrategie (EPS) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert und durch die BLE koordiniert wurde.

Drei Anbaujahre

Das Forscherteam untersuchte in drei aufeinanderfolgenden Anbaujahren die Befallsstärke von Blattrand-, Ackerbohnen- und Erbsenkäfer auf Erbsen- und Ackerbohnenflächen in Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Um den Einfluss des Flächenabstands zur Vorjahresfläche und des Saatzeitpunkts auf den Befall zu prüfen, wurden in den untersuchten Regionen alle Anbauflächen im Umkreis von etwa 30 Kilometern erfasst.

Wachsender Befallsdruck

Im Verlauf der Studie stellten die Forscher für alle untersuchten Schädlinge und Regionen einen wachsenden Befallsdruck fest. Beim Ackerbohnenkäfer war das Befallsniveau auch bei großen Flächenabständen von mehr als 15 Kilometern kaum reduziert. Der Faktor Saatzeit blieb bei diesem Schädling ebenfalls wirkungslos, da die Pflanzen erst zur Blüte befallen werden.

Stattdessen erwies sich in Hessen der Einsatz von käferfreiem Z-Saatgut als vielversprechender Ansatz, mit dem der Nachschlupf des Ackerbohnenkäfers und der spätere Befall deutlich verringert wurde. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es zu wenig auswertbare Ackerbohnenflächen, um diesen Effekt wissenschaftlich zu untermauern. Dennoch ist der Einsatz von Z-Saatgut nach Meinung der Wissenschaftler auch in anderen Regionen sinnvoll.

Der Befall mit Erbsenkäfern stieg im Untersuchungszeitraum in Sachsen stark und in Hessen leicht an, während Sachsen-Anhalt befallsfrei blieb. Anders als beim Ackerbohnenkäfer wurde der Befall durch größere Abstände zwischen den Flächen gesenkt.

Späterer Termin

Bei Blattrandkäfern führte vor allem ein späterer Saattermin zu nachweislich geringerem Befallsdruck. Die Wirkung der Flächenabstände war allerdings geringer, da dieser Schädling besonders in Hessen insgesamt hohe Befallswerte aufwies. Grund für die hohen Befallswerte ist nach Einschätzung der Wissenschaftler, dass in Hessen im Vergleich zu Sachsen und Sachsen-Anhalt wesentlich seltener Insektizide eingesetzt wurden.

Viel diskutiert

Des Weiteren wurde der in der Praxis viel diskutierte Ansatz, Ackerbohnen in einer waldumschlossenen „Gesundlage“ anzubauen, ebenfalls untersucht.

Für das Anbaujahr 2018 wurde die vermutete, befallsreduzierende Wirkung in Hessen tendenziell bestätigt. Diese Aussage muss aber noch in weiteren Probeläufen überprüft werden. ble

