Main-Tauber-Kreis.Als Alternative zur Fachtagung „Frau. Familie. Haushalt. Betrieb“, die dieses Jahr coronabedingt nicht stattfinden kann, bieten die Landwirtschaftsämter des Main-Tauber-Kreises und des Hohenlohekreises am Dienstag, 2. Februar, von 15 bis etwa 17 Uhr gemeinsam einen Online-Vortrag zum Thema Wäschepflege an.

Professor Dr. Benjamin Eilts vom Lehrstuhl für angewandte Reinigung und Hygiene an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen referiert über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen in der nachhaltigen Wäschepflege – Textile care, Labels und Neuerungen bei Geräten zur Wäschepflege. Nach dem Fachvortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. „Weißer als Weiß und nicht nur sauber, sondern rein“, lauten oftmals die Versprechungen.

Die Teilnehmer erwartet ein breites Spektrum an Infos direkt vom Experten, von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Hygiene in der Wäschepflege bis zu Hinweisen zur praktischen Umsetzung in Privat- und Großhaushalten.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis 26. Januar, nötig und wird per E-Mail an landwirtschaftsamt@hohenlohekreis.de oder unter Telefon 07904/18601 beim Landwirtschaftsamt in Kupferzell entgegengenommen.

Damit der Einladungslink zum digitalen Seminarraum vorab versendet werden kann, ist bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse anzugeben.

