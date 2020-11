Waldprämie ist jetzt da

Gute Nachrichten: Aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung stehen ab sofort 500 Millionen Euro bereit. Damit werden kommunale und private Waldbesitzer, die über mindestens ein Hektar Wald verfügen, finanziell unterstützt, teilt MdB Alois Gerig mit. „Dafür habe ich in Berlin gekämpft, denn ein gesunder und klima-stabiler Wald ist wichtig für uns und besonders für unsere Kinder und Enkel.“

Komplexes Unterfangen

Dass so viel Geld in so kurzer Zeit fließen könne, sei ein juristisch komplexes Unterfangen gewesen. Hier habe das Ministerium ganze Arbeit geleistet. Das sei ein Erfolg für die Besitzer und besonders für den Wald.

„Ich bin froh, dass ich Ministerin Julia Klöckner bei ihrem Besuch in unserem Wahlkreis vor gut einem Monat nochmals die katastrophale Situation in unseren Wäldern gezeigt habe“, so Gerig. Die Trockenheit der letzten Jahre, die Stürme, der Schädlingsbefall und die damit verbundenen Verwerfungen auf dem Holzmarkt hätten zu starken wirtschaftlichen Einbußen der Waldbesitzer geführt. Somit fehlten bisher die finanziellen Mittel, um den klimaangepassten Waldumbau und die dringend notwendige Aufforstung voranzutreiben.

Ökologisch nachhaltig

Die Auszahlung der Waldprämie sei sowohl an eine Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft, als auch an die Zertifizierung des jeweiligen Waldes gebunden, was eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung sicherstelle. Mit 100 bzw. 120 Euro pro zertifizierten Hektar Wald könne nun aufgeforstet und der geschädigte Bestand gestärkt werden.

Die Richtlinie dazu seienun unterschrieben worden. Ab sofort könnten unter www.bundeswaldpraemie.de die Hilfen beantragt werden. Die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) sei für das Antragsverfahren und die Auszahlung der Gelder verantwortlich.

Bis Ende 2021 abrufen

Rund 700 000 Waldbesitzer seien, so der MdB weiter, potenziell antragsberechtig und Waldflächen ab einem Hektar würden gefördert. Das Geld müsse bis Ende 2021 abgerufen werden und laufe unter der Demi-nimis-Subventionsgrenze.

„Ich muntere alle Waldbesitzer, besonders die Kleinwaldbesitzer, deren Wald in den letzten Jahre gelitten hat, dazu auf, die Hilfe zu beantragen und diese in ihren Wald zu stecken.“ Eigentum verpflichte und besonders ein eigener Wald bring Verantwortung mit sich. Die Waldprämie unterstütze nun dabei, dieser Verantwortung nachzukommen. pm

