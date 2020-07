Tomaten weiter sehr beliebt

Corona macht Gemüse teurer – so auch Tomaten. Mit einem Index von 120,7 waren Tomaten im März nach Angaben des Statistischen Bundesamtes deutlich teurer als im März 2019 (Index 107,4). Dabei sind Tomaten nach wie vor der Deutschen liebstes Gemüse. Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) liegt der pro Kopf-Verbrauch bei 27,2 Kilogramm im Wirtschaftsjahr 2018/19 ähnlich hoch wie in den vergangenen Jahren. Insgesamt verbrauchten 2018/19 die Deutschen 2,26 Millionen Tonnen Tomaten; enthalten sind darin auch verarbeitete Erzeugnisse wie Ketchup oder Tomatenmark. Seit 2010 ist die jährliche Erntemenge von Tomaten in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von rund 73 300 auf knapp 107 000 Tonnen gestiegen. Dennoch stammen die meisten Tomaten aus den Nachbarländern. Nahezu 80 Prozent der Gesamtimporte kamen 2019 aus den Niederlanden und Spanien.

