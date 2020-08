Streuobstkultur weiter fördern

Rohrdorf.„Hochstamm Deutschland“ zeigt, wie vielfältig Streuobst ist und benötigt Unterstützung. Der Antrag zur Aufnahme der Streuobstkultur auf die Liste „Immaterielles Kulturerbe“ bei der Unesco läuft.

Jetzt ruft der Verein mit Sitz in Rohrdorf bundesweit Streuobstakteure auf, ihre Traditionen rund um den Streuobstbau zu teilen. Ziel ist es, der Unesco die Vielfältigkeit der Streuobstkultur zu verdeutlichen. Zusätzlich zu dem Antrag erarbeitet der gemeinnützige Verein länderspezifische Ergänzungen für alle Bundesländer. „Die Streuobstkultur ist vielfältig – das wollen wir anhand der regionstypischen Besonderheiten, Bräuche und Erzeugnisse zeigen“, beschreibt Martina Hörmann den deutschen Streuobstbau. Sie ist Vorsitzende von „Hochstamm Deutschland“ und führt weiter aus: „Streuobstwiesen sind weit verbreitet und schaffen ein Gefühl von Heimat und Gemeinschaft – aber in jeder Gegend auf eine andere Weise.“

Im Zuge der „länderspezifischen Ergänzungen“ sucht der Verein Vereine, Initiativen, aber auch Privatpersonen, die sich mit der Streuobstkultur in ihrem Bundesland auskennen. Auf der Internetseite (https://www.hochstamm-deutschland.de/streuobst-situation) erfasst der Verein die aktuelle Streuobst-Situation: Was sind die Stärken und Schwächen? Mit welchen Risiken und Chancen rechnen die Streuobstakteure in der Zukunft? „Hochstamm Deutschland“ freut sich auf eine breite Beteiligung aus allen Ecken.

Viele Gegenden in Baden-Württemberg sind bekannt für ihre Streuobstwiesen, unter anderem die Region Odenwald-Tauber. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands prägen sie die Landschaft. „Bisher gibt es keine bundesweite Erfassung, wo besonders viele Streuobstbäume wachsen und diese Kultur rund um Apfel und Co. gepflegt wird“, erklärt Hörmann den Hintergrund der Aktion. Auch „Streuobst-Hotspots“ im ganzen Bundesgebiet sollen herausgearbeitet werden. Wer also Literatur, Fachinfos oder eigene Erfahrungen zur Streuobstkultur in seiner Region beitragen kann, ist aufgerufen, sie an „Hochstamm Deutschland“ weiterzuleiten: kontakt@hochstamm-deutschland.de.

