So wird der Garten zu einer wahren Wohlfühloase

© FN

Corona hat die Welt t fest im Griff. Alles steht irgendwie Kopf. Von jetzt auf gleich musste jeder seinen Alltag auf ganz neue Weise bewältigen und nicht wenige fühlen sich davon überfordert. Vor allem der Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Homework führt in vielen Familien zu ungewohntem Stress.

Glücklich, wer einen privaten Rückzugsort hat, an dem er zwischendurch abschalten und entspannen, durchatmen und neue Energie tanken kann. Momentan sind die Möglichkeiten aufgrund des Social Distancing dafür eingeschränkt, doch es gibt in dieser Zeit einen Ort, an dem man ohne Bedenken und ganz privat die Seele baumeln lassen kann: der eigene Garten.

Noch mehr als sonst rückt das eigene grüne Refugium ins Zentrum der Aufmerksamkeit und gewinnt an Wertschätzung. Viele Menschen stellen sich schon darauf ein, in diesem Jahr mal nicht zu verreisen, sondern das schöne Wetter und die freie Zeit zu Hause auszukosten. Doch bietet der Garten dafür auch ausreichend Wohlfühlatmosphäre? Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um in Ruhe über das Grundstück zu gehen und ganz konkret zu überlegen, was noch zur persönlichen Freiluftoase fehlt.

Bietet Garten Sitzmöglichkeiten?

Jeder Garten sollte über mindestens einen Bereich verfügen, an dem man sich gemütlich hinsetzen kann – ohne Einsicht von außen: Sei es eine Terrasse für Grillabende mit der Familie, eine Bank im hinteren Gartenbereich für romantische Momente zu zweit oder auch eine gemütliche Liege am Rand des Teichs. Vielleicht träumt der eine oder die andere auch seit längerem von einer großen Hängematte oder einer hölzernen Hollywoodschaukel, die an den Ästen eines Baumes hängt?

Jetzt ist die beste Zeit, solche Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. An Möglichkeiten fehlt es nicht und selbst auf kleinen Grundstücken lässt sich Großes verwirklichen. Im besten Fall berät man sich hier mit einem Landschaftsgärtner. Dieser kennt die Chancen, ein Grundstück zu gestalten, das zu den individuellen Nutzungserwartungen passt. Er gibt Tipps, an die ein Laie im ersten Moment vielleicht nicht denkt. Etwa meinen viele, Sitzplätze sollten idealerweise an einem vollsonnigen Plätzchen liegen, tatsächlich raten Landschaftsgärtner aber eher, den Platz dort zu planen, wo tagsüber leichter Schatten herrscht, dafür aber die Abendsonne gemütliche Stunden beschert. Die Hitzesommer 2018 und 2019 haben deutlich gemacht, welchen Wert ein schattiger, kühler Platz im Garten hat. Ideal ist zum Beispiel ein Sitzplatz in der Nähe eines ausladenden Baums, dessen Krone auf natürliche Weise Schatten spendet, oder man lässt bei der Anlage direkt einen Sonnenschutz integrieren. Neben den traditionellen Sonnenschirmen gibt es alternative und äußerst schmückende Varianten, wie ein Sonnensegel, eine Pergola oder einen Pavillon.

Letztere lassen sich als zusätzliches Highlight eindrucksvoll beranken, zum Beispiel mit Ramblerrosen, Kletterhortensien oder Clematis. Die Blüten dieser Pflanzen sind nicht nur schön anzusehen, sie werden auch gern von Bienen und Schmetterlingen angeflogen. Ein Garten ist dann besonders einladend, wenn er möglichst lebendig gestaltet ist – und das rund ums Jahr. Denn Pflanzen haben viel zu bieten. Zum einen sprechen sie all unsere Sinne positiv an: mit den fröhlichen Farben und dem zarten Duft ihrer Blüten, dem intensiven Geschmack ihrer Früchte, dem sanften Rascheln der Blätter, wenn sich in ihnen ein laues Lüftchen verfängt.

Darüber hinaus kühlen sie auch merklich die Luft, indem sie Feuchtigkeit über ihr Laub verdunsten. Dieser Aspekt spielt vor allem zur Anpassung an den Klimawandel eine immer größere Rolle: In den heißen und trockenen Sommern tut es einfach nur gut, wenn im Garten eine angenehme Atmosphäre herrscht, in der man sich gern und lang aufhalten kann.

Aus demselben Grund werden auch Wasserspiele immer beliebter. Sie kühlen ihre direkte Umgebung merklich ab und sind zudem äußerst schmückend. Den größten Frischeeffekt erzielen sie in der Nähe eines Sitzplatzes. Hier kommen vor allem die kleineren Elemente gut zur Geltung: eine Wasserschütte, die sich schwungvoll in einem kleinen Teich ergießt, ein sanft plätschernder Quellstein oder ein stilles Wasserbecken, in dessen glatter Oberfläche sich der strahlend blaue Himmel spiegelt. Natürlich sind auch größere Träume realisierbar.

In Gärten mit leichtem Gefälle können Landschaftsgärtner zum Beispiel einen kleinen Bach integrieren und ist ausreichend Platz vorhanden, werden sogar ein Schwimmteich oder Swimmingpool möglich: Ein Sprung ins eigene kühle Nass ist für viele der Inbegriff von Sommerglück.

Dann kann der Urlaub zu Hause eigentlich gar nicht schnell genug kommen. bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.05.2020