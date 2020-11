Sichtschutz und Buchsersatz

Bad Honnef.Spätestens dann , wenn die Sommergrünen im Winter ihr Laub verloren haben, sind es die Immergrünen, die neugierige Blicke fernhalten und Privatsphäre schaffen.

Daher raten Experten für Garten und Landschaft, Bereiche wie die Grundstücksgrenze oder die Terrasse mit Nadelgehölzen einzufassen – gut geeignet sind Wacholder, Eibe oder Scheinzypresse

. Diese sind ganzjährig blickdicht und lassen sich zudem gut in Form bringen. „Immergrüne Nadelgehölze werden immer öfter in Gärten verwendet“, erläutert Gerald Jungjohann vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). „Sie sind eine Alternative zum Buchsbaum, denn viele Arten und Sorten haben ein ähnliches Wuchsverhalten und lassen sich hervorragend durch fachgerechten Schnitt in Form halten.“ bgl

