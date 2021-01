Schweinehalter sollen die Profiteure sein

Bonn.Die Initiative Tierwohl (ITW) erhält eine zusätzliche finanzielle Förderung in Höhe von 50 Millionen Euro erhalten. Die Schwarz Gruppe (Lidl und Kaufland) hatte der Initiative Tierwohl diese Mittel vor dem Hintergrund der aktuell äußerst schwierigen Situation der Schweinehalter zur Verfügung gestellt.

Mit dem Geld sollen die Schweinehalter unterstützt werden, die in der nächsten Programmphase mitmachen und so zur Steigerung des Tierwohls und der weiteren Verbreitung des ITW-Siegels auf Schweinefleischprodukten beitragen.

Alle an der Programmphase 2021 bis 2023 teilnehmenden schweinehaltenden Betriebe erhalten eine Einmalzahlung von 3000 Euro, wenn sie bis spätestens 30. Juni 2021 ein ITW-Audit erfolgreich bestanden haben.

Zusätzlich erhalten Ferkelerzeuger über die gesamte Programmlaufzeit eine um einen Euro erhöhte Vergütung von dann insgesamt 4,07 Euro pro Tier. Schweinemäster bekommen für jedes Mastschwein, das im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2021 geschlachtet wird, neben dem bereits festgelegten Tierwohlentgelt in Höhe von 5,28 Euro einen zusätzlichen Aufschlag von einem Euro, der direkt aus dem Fonds der ITW an die Tierhalter ausgezahlt wird. Klaus Gehrig (Schwarz Gruppe): „Wir freuen uns, dass die konkrete Umsetzung der Auszahlung so schnell gemeinsam mit der ITW ausgearbeitet und beschlossen wurde. Ein gutes Signal für die Landwirte und ein wichtiges Signal für mehr Tierwohl.“

„Die Kennzeichnung von Schweinefleisch mit dem ITW-Siegel ab Juli und die damit verbundene notwendige Ausweitung der ITW ist eine enorme Herausforderung für die Branche. Besonders für die Schweinehalter sind die damit verbundenen strategischen Entscheidungen für ihren Betrieb von großer Tragweite. Wir freuen uns, dass wir durch die Sonderzahlung von Lidl und Kaufland eine zusätzliche finanzielle Unterstützung bei dieser Entscheidung geben können“, erklärt Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative Tierwohl.

Bislang haben sich bereits rund 4500 Schweinehalter für die neue Programmphase angemeldet. In den Ställen der Teilnehmer werden dann nach derzeitigem Stand jährlich rund 24,7 Millionen Schweine gehalten – darunter 14,6 Millionen Mastschweine. Ab Januar startet die nächste Möglichkeit der Registrierung für schweinehaltende Betriebe. Weitergehende Infos zur Vergütung werden interessierte Schweinehalter ab Anfang Januar unter www.initiative-tierwohl.deabrufen können.

Mit der 2015 ITW bekennen sich diePartner aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft, Lebensmittelhandel und Gastronomie zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für Tierhaltung, Tiergesundheit und Tierschutz in der Nutztierhaltung.

Die Initiative Tierwohl unterstützt Landwirte finanziell dabei, über die gesetzlichen Standards hinausgehende Maßnahmen zum Wohl ihrer Nutztiere umzusetzen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch die Initiative Tierwohl flächendeckend kontrolliert.

Das ITW-Produktsiegel kennzeichnet nur Produkte, die von Tieren aus teilnehmenden Betrieben der Initiative Tierwohl stammen.

