Rund um das Düngen

Der Landesbauernverband Baden-Württemberg wird zusammen mit den Kreis-Bauernverbänden Main-Tauber und Neckar-Odenwald zu geltendem Recht und künftigen Vorgaben eine Fachtagung mit Experten auf dem Gebiet der Düngung organisieren. Sie findet statt am Mittwoch, 4. Dezember, ab 13 Uhr in der Alten Füllerei in Distelhausen. Die Tagesordnung wird folgende Punkte vorsehen:

Die erneute Novellierung der Düngeverordnung – Was kommt auf die Landwirte in Baden-Württemberg zu?

Verordnung zu Anforderungen an die Düngung in bestimmten Gebieten zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung – Was ist zu beachten?

Die Stoffstrombilanzverordnung – Welche Betriebe in Baden-Württemberg sind betroffen?

Bedeutung der Bodenuntersuchungen und Düngeempfehlungen nach der EUF-Methode unter der Düngeverordnung.

