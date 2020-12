Nur etwas für große Grundstücke?

Bad Honnef.Viele Gartenbesitzer träumen von einem eigenen Baum, meinen jedoch, dass dieser Wunsch nicht realisierbar sei – sie halten ihr Grundstück schlicht für zu klein. Dabei gibt es eine ganze Reihe kleinkroniger Gehölze, die langsam wachsen, geringe Höhen erreichen und sich sogar gut für (Vor-)Gärten mit wenig Platz eignen.

Bis 1,80 Meter hoch

Kurzstämmige Kugelbäume erreichen beispielsweise nur eine Stammhöhe von etwa 180 Zentimetern, wie der Kugelahorn oder die Kugelakazie. Lässt man diesen Gehölzen einen regelmäßigen, professionellen Schnitt zukommen, behalten sie ihre kompakte Form über viele Jahre.

Doch auch hier empfiehlt es sich, vor dem Kauf gut zu überlegen, an welcher Stelle das Gehölz wachsen soll. So muss immer ein ausreichender Abstand zur Hauswand und dem Nachbargrundstück eingehalten werden. Übrigens: Auch wenn man einen großen Baum regelmäßig kräftig zurückschneidet, erhält man keinen kleinwüchsigen oder schmalkronigen Baum. Vielmehr stört man den natürlichen Wuchs der Gehölze und erhält eine wenig ansprechende Krone. Deswegen sollte man von Anfang an Arten auswählen, die am Standort ihren natürlichen Wuchs ausleben können. bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020