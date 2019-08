Netzwerktreffen in Markelsheim

Frauen aus der Landwirtschaft wünschen sich ein stärkeres, fachlich orientiertes Frauennetzwerk, um sich gegenseitig auszutauschen und voneinander zu lernen. Rund 1500 Frauen aus der Branche sind deshalb bereits der „Aagrarfrauen-Gruppe“ auf Facebook beigetreten. Nun ruft das landwirtschaftliche Fachmedium „agrar heute“ alle Frauen in der Landwirtschaft zum ersten großen Netzwerk-Treffen am 2. August auf den Jakobshof von Conny Lehr in Markelsheim auf. Die Teilnahme ist kostenlos.

Programmablauf: 13 Uhr Anmeldung, 13.30 Uhr Weinberg-Rundfahrt mit Weinprobe, 15 Uhr Kaffee und Kuchen, 15.30 Uhr Kennenlern-Runde, 16.30 Uhr „Barcamp“, ab 19 Uhr Abendessen und Netzwerken.

Charakteristisch für ein „Barcamp“ ist, dass es kein vorab festgelegtes Programm gibt. Die Vorträge und Diskussionen werden von den Teilnehmern vorgeschlagen und mitentwickelt. In einer Opening-Session stellen sich die Teilnehmer kurz vor, mit ein bis zwei Stichworten (Themen, Projektideen, Vortrag, Problem- oder Fragestellungen), die sie gerne diskutieren möchten. Die anderen Teilnehmer geben per Handzeichen bekannt, ob sie dieser Vorschlag interessiert. Zu Themen, Vorträgen oder Fragen mit der höchsten Zustimmung werden Diskussions- bzw. Vortragsgruppen gebildet und von den Teilnehmern eigenverantwortlich geführt.

Anmelden kann man sich unter dem Stichwort agrarfrauen: www.eventbrite.de/e/agrarfrauen-netzwerktreffen-registrierung-61416707024 oder www.facebook.com/groups/agrarfrauen/. Für Fragen zur Veranstaltung wendet man sich an katharina.krenn@dlv.de.

