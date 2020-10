Narzissen sind vielseitig und treu

Burgerbrug.Im Herbst beginnt die Pflanzzeit der Narzissen. Bis Ende November, je nach Witterung sogar bis in den Dezember, können die Blumenzwiebeln in den Boden gebracht werden. Sie brauchen die Kälte des Winters für ihre Entwicklung. Nur dann treiben sie im nächsten Jahr aus und bilden Blüten.

Die meisten Menschen verbinden mit den Zwiebelgewächsen vor allem Sonnengelb und die typische Trompetenform. Tatsächlich ist die Welt der Narzissen aber erheblich vielfältiger und abwechslungsreicher. Legt man das Augenmerk auf die Nebenkrone, lassen sich hier enorme Unterschiede feststellen.

Beispielsweise gibt es Varianten mit besonders großer oder elegant kleiner Nebenkrone, bei anderen wiederum besteht sie aus mehreren Reihen oder ist exzentrisch gespalten. Manche Exemplare beeindrucken mit gefüllter oder nach vorne gereckter Nebenkrone und dann gibt es noch Narzissen, bei denen entweder nur die Nebenkrone oder aber gleich die gesamte Blüte aus einer Vielzahl Blättern besteht und romantischen Charme verbreitet.

„Narzissen beeindrucken mit einer enormen Variationsbreite“, meint Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. „Wer in ihnen nur die typischen Osterglocken sieht, tut ihnen unrecht.“

Unbekannte Narzissenvielfalt

Als Sohn des berühmtesten Narzissenspezialisten der Niederlande wurde van der Veek die Leidenschaft für die Frühjahrsblüher in die Wiege gelegt. 2635 verschiedene Arten und Sorten umfasste die Sammlung seines Vaters Karel auf ihrem Höhepunkt. Aktuell sind es nicht mehr ganz so viele, doch an die Tausend verschiedene Narzissen kann man auch heute noch im Frühjahr im nordholländischen Burgerbrug bestaunen. „Mit der Sammlung meines Vaters habe ich nach seinem Tod eine Gärtnerei gegründet und selbst weiter gezüchtet“, erzählt er.

Beinahe täglich ist Carlos mit den Gewächsen beschäftigt, sei es im Sommer mit der Ernte, im Herbst mit dem Verpacken und Versenden der bestellten Zwiebeln oder im Frühjahr auf Expeditionen rund um dem Globus, etwa in die spanische Heimat der Narzissen oder bei züchterischen Kollegen in Nordirland oder Übersee – stets auf der Suche nach neuen Arten und Sorten.

„Ich finde es schade, dass meist nur die üblichen Verdächtigen in den Gärten blühen und so viele außergewöhnliche Narzissen dagegen in der Versenkung verschwinden – einfach, weil sie nirgends zu kaufen sind“, so van der Veek. Das will er ändern und bietet über 100 verschiedene Sorten an.

Aber das Neue braucht auch Zeit. „Es dauert sechs Jahre, bis eine aus Samen gezogene Narzisse das erste Mal blüht. Dann weitere sechs Jahre, bis ich ein paar Zwiebeln davon habe, dann nochmals mindestens sechs, sieben Jahre, bis wir eine handelsfähige Anzahl davon haben“, erklärt van der Veek.

Wie eine Staude

Lange Zeit hatten Narzissen ein eher verstaubtes Image. Das wandelt sich langsam und immer mehr Gartenbesitzer entdecken das fröhliche Zwiebelgewächs wieder für sich.

Carlos van der Veek findet das nicht überraschend. Seiner Meinung nach hat es die Narzisse verdient, noch viel häufiger gepflanzt zu werden. „Sie ist eine unterschätzte Pflanze. Wir sagen zwar, sie ist eine Zwiebelblume, tatsächlich verhält sie sich aber wie eine Staude.

Einmal in den Boden gebracht, erfreut sie lange und das fast ohne Pflege. Wenn die Menschen wüssten, wie viel Freude sie mit der einmaligen Pflanzung haben und sogar darüber hinaus für ihre Kinder und Enkel, würden noch viel mehr im Herbst Narzissenzwiebeln pflanzen!“ flu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020