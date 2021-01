Masttiere stehen derzeit einige Zeit länger im Stall

Nürnberg.Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, gab es nach den vorläufigen repräsentativen Ergebnissen der Schweinebestandserhebung zum 3. November 2020 rund 4400 schweinehaltende Betriebe, die einen Mindestbestand von 50 Schweinen oder zehn Zuchtsauen aufwiesen. Im Vergleich zu 2019 ist das ein leichter Rückgang um 2,5 Prozent (minus 100 Betriebe). Letztes Jahr betrug der Rückgang 6,1 Prozent (minus 300 Betriebe). Von den bayerischen Betrieben wurden bayernweit 3 044 700 Schweine gehalten. Im Vergleich zur Vorjahreserhebung entspricht dies einem leichten Rückgang von 0,6 Prozent (minus 17 000 Tiere), während es vor einem Jahr einen Rückgang um 4,4 Prozent (minus 139 200 Tiere) gab.

Besonders interessant ist der Blick auf die Mastschweine. Der Gesamtbestand ist zwar nochmals um 0,9 Prozent (minus 13 700 Tiere) auf einen Bestand von 1 452 000 Tiere gesunken, jedoch gibt es wegen der geringeren Nachfrage nach Schweinefleisch und der Engpässe bei den Schlachthöfen aufgrund der Corona-Pandemie mehr schlachtreife Tiere.

So ist die Zahl der Mastschweine mit über 110 Kilogramm Lebendgewicht um 21 Prozent (30 900 Tiere), also fast ein Fünftel, auf 178 300 Tiere gestiegen. Der Bestand an Mastschweinen mit einem Lebendgewicht non 80 Kilogramm bis unter 110 Kilogramm stieg ebenfalls um drei Prozent (18 400 Tiere) auf 626 900 Tiere an. Die Zahl der Mastschweine von 50 Kilogramm bis unter 80 Kilogramm Lebendgewicht ist dagegen um 8,9 Prozent (minus 63 100 Tiere) gesunken.

Die Landwirte reagieren nun natürlich auf die neue Situation. Der Ferkelbestand ist binnen Jahresfrist zwar noch leicht um 2,1 Prozent (17 500 Tiere) auf 865 900 Tiere gestiegen, der Bestand an Zuchtsauen ist dagegen um 6,6 Prozent auf 195 600 Tiere gesunken. Die trächtigen Sauen haben um 5,9 Prozent (minus 9200 Tiere) auf 145 000 Tiere abgenommen und die Jungsauen sogar um 11,5 Prozent (minus 2400 Tiere) auf 18 600 Tiere. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.01.2021