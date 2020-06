Marco Eberle neuer Geschäftsführer

Der Vorstand des Landesbauernverbandes hat Marco Eberle einstimmig zum Nachfolger von Hauptgeschäftsführer Peter Kolb bestellt. Kolb scheidet nach 18 erfolgreichen Jahren als Hauptgeschäftsführer im Landesbauernverband (LBV) auf eigenen Wunsch aus. Der 46-jährige Diplom-Agraringenieur Marco Eberle ist seit 2006 beim LBV und zuständig für den Fachbereich Produktion und Vermarktung. Ab 1. Juli übernimmt er die hauptamtliche Verantwortung für die politische Arbeit des LBV. „Der LBV-Vorstand ist überzeugt, dass Eberle mit seiner Erfahrung in der Verbandsarbeit, seinen Kontakten in die Agrarbranche und darüber hinaus, sowie seinem Fachwissen alles mitbringt, was für eine erfolgreiche Arbeit des Berufsstandes entscheidend sein wird“, erklärt LBV-Präsident Joachim Rukwied. Mit ständig neuen und wachsenden Herausforderungen für die Landwirtschaft wird auch die Verbandsarbeit immer anspruchsvoller. „Ich freue mich darauf, die kommenden Aufgaben gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamt im LBV-Verbund anzupacken. Für unseren Berufsstand wird es künftig noch wichtiger sein, dass wir uns in der Branche intensiv vernetzen“, so Marco Eberle.

