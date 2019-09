„Landwirte Schlüssel für eine Lösung“

Das Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die Bienen“ ist vom baden-württembergischen Innenministerium genehmigt worden und startet am Dienstag, 24. September. Dann haben die Initiatoren ein halbes Jahr Zeit, die Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten im Land (etwa 770 000 Personen) zusammenzubekommen. Es beginnt mit der freien Sammlung. Ab 18. Oktober werden zudem in allen Rathäusern des Landes Eintragungslisten ausliegen.

Die Mitglieder des Trägerbündnisses hoffen freilich darauf, dass sich möglichst viele Einwohner daran beteiligen. Doch sie müssen auch mit jeder Menge Gegenwind rechnen – wie sich bei der Mitgliederversammlung der Erzeugergemeinschaft ökologischer Streuobstanbau Hohenlohe-Franken in Hollenbach gezeigt hat. Dort übten mehr als 100 Landwirte aus der gesamten Region, ebenso wie Politiker aus Bund und Land sowie Vertreter von Bauernverbänden und Behörden, heftige Kritik am „oberflächlichen Vorgehen“ der Initiatoren, von denen Koordinator Sven Prange den Weg in den Mulfinger Teilort gefunden hatte, um die Beweggründe zu erläutern.

„Begehren polarisiert“

Er wisse, dass „das Begehren in Teilen polarisiert“, meinte Prange, der mitteilte, dass zwei Stuttgarter Imker die Idee dazu gehabt hätten. Die Situation bei der Artenvielfalt sei in Baden-Württemberg zwar besser als in Bayern, „aber nicht gut“. Es sei, so hätten es Studien belegt, hierzulande ein großes Artensterben zu befürchten. Deswegen müsse etwas getan werden, und „wir haben ein Gesetz formuliert und vorgelegt“. Der Entwurf sei rechtlich verfassungskonform, wie das Innenministerium in Stuttgart bestätigt habe. Deswegen könne nun das Begehren gestartet werden, das im Übrigen von zwölf Organisationen, Einrichtungen und Firmen unterstützt werde. Sollte man die benötigten 770 000 Unterschriften erhalten, gehe der Entwurf an den Landtag, der darüber zu entscheiden habe, ob es angenommen werde.

Insgesamt, so führte Sven Prange weiter aus, gehe es in diesem Volksbegehren um vier Forderungen – zwei „harte“ und zwei „weiche“. So handle es um ein Verbot von Pestiziden in Schutzgebieten sowie um ein Rodungsverbot in Streuobstflächen mit einem Areal von mehr als 2500 Quadratmetern. Darüber hinaus streben die Initiatoren bis 2022 eine Reduzierung des Pestizideinsatzes um die Hälfte an, was natürlich freiwilliger Natur sei und finanziell unterstützt werden könne. Und zu guter Letzt habe man einen Ausbau der Ökolandwirtschaft auf die Hälfte, als verbindliche Strategie, bis 2035 fest im Blick. Um dies umzusetzen, gelte es, „für die Landwirte Anreize zu schaffen“.

„Herr, vergib’ ihnen, denn ich bin mir nicht sicher, ob sie wissen, was sie tun“, änderte Alois Gerig, Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung im Bundestag, ein Bibelzitat ab. In Zeiten, in denen sich der Strukturwandel täglich beschleunige, könne es nicht sein, die Bauern für alles zum Sündenbock zu statuieren, was daneben laufe. Was den Klimawandel angehe, „sind die Landwirte nicht die Ursache, sondern der Schlüssel für eine Lösung“, fand Gerig deutliche Worte, die von lautstarkem Beifall begleitet wurden. Die Bauern unterstützten ohnehin die Artenvielfalt ganz enorm in einem Bundesland, das im Vergleich zu den 15 anderen die größten Flächen an Streuobstwiesen habe und darüber hinaus über die meisten Blühflächen verfüge.

Die falsche Seite

Die Landwirte seien Garanten für eine intakte Kulturlandschaft und sorgten dafür, dass es genug Futterquellen für Bienen im Besonderen und Insekten im Allgemeinen gebe. „Das Pferd wird von der falschen Seite aufgezäumt“, meinte Gerig weiter. „Wir haben die sichersten Lebensmittel weltweit“, die ständig kontrolliert würden. Und was die Rückstände von Pflanzenschutzmittel in der Nahrung angehe, „hat sich viel verbessert“, zudem sei er bei Weitem nicht so hoch wie etwa teils bei aus dem Ausland eingeführten Waren.

Wenn das Gesetz, wie vorgelegt, durchgehe, könne dies zu großen Problemen bei vielen heimischen Landwirtschaftsbetrieben führen – vor allen Dingen existenzieller Natur. „Ein Schwarz-Weiß-Denken ist hier fehl am Platz.“ Der bessere und vernünftigere Weg sei, die Menschen hierzulande zu sensibilisieren und die Verbraucher verstärkt aufzuklären. Ihnen müsse klar gemacht werden, bei den Lebensmitteln lieber etwas tiefer in die Tasche zu greifen und auf regionale Produkte zu setzen. So würde den Bauern jene Wertschätzung entgegengebracht, die sie auch verdient hätten. Und schlussendlich hätte dies positive Auswirkungen auf Klimawandel und Artenvielfalt.

Geschäftsführer Helmut Bleher vom Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems fürchtet„ein weiteres Sinken des Selbstversorgungsgrades“, wenn das Volksbegehren in der jetzigen Form erfolgreich sei. Denn in diesem Fall würde ein erheblicher Teil der Produktionsflächen wegfallen. Diese Befürchtung teilt auch Reinhard Friedrich, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Main-Tauber. Gerade in ländlich geprägten Räumen könnten viele Agrarbetriebe vor große Probleme gestellt werden, wenn das vorliegende Gesetz das Parlament in Stuttgart passiere. Und dies sei so nicht tolerierbar.

„Viele Kollegen haben Angst um ihre Existenz“, gab auch Michael Schmitt, geschäftsführender Vorstand der WG Markelsheim, zu bedenken. Es gebe viele Ursachen für das Artensterben. Schmitt brach eine Lanze für seine Branche: „Uns Landwirten liegt etwas an der Natur.“

Konsens nicht gesucht

„Warum wurde im Vorfeld nicht mit den Bauern gesprochen?“, fragte Schmitt in Richtung Sven Prange. Hätte man gemeinsame Sache gemacht, wäre sicher etwas Brauchbares unter dem Strich herausgekommen. Stattdessen sei einem Konsens aus dem Weg gegangen worden – mit der Folge, dass die Landwirtschaft noch mehr an den Rand gedrückt werde und schlussendlich bei Umsetzung des vorliegenden Gesetzes befürchtet werden müsse, dass die Lebensmittel verstärkt aus dem Ausland bezogen werden.

Der Koordinator des Volksbegehrens bekam einen Eindruck von der Stimmung an der Basis. Die Versammlung in Hollenbach gab ihm mit auf den Weg, dass die Initiatoren nochmals in sich gehen und sich überlegen sollten, ob es denn der richtige Weg sei, den sie eingeschlagen hätten. Sven Prange versprach, dies alles an seine Mitstreiter weiterzugeben.

