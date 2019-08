In der Außendarstellung gibt’s Luft nach oben

In Deutschland arbeiten mehr als 340 000 Frauen in der Landwirtschaft. Jetzt fand in Markelsheim ein erstes Netzwerkstreffen von Agrarfrauen statt mit dem Ziel, Synergieeffekte zu bündeln, um so einen ganzen Berufsstand in ein besseres öffentliches Licht zu rücken.

