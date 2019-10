Gute Ernteergebnisse bei forstlichem Saatgut

Um die massiven Trockenheitsschäden im Wald zu bekämpfen, müssen neue Bestände gepflanzt werden. Viele Waldbesitzer fragen sich: Reicht das am Markt verfügbare Saatgut, um genug Jungpflanzen anziehen zu können? Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) veröffentlicht aktuelle Daten in der Erntestatistik für forstliches Saatgut.

Nachdem im Vorjahr eine der schlechtesten Ernten verzeichnet wurde, erzielte der Erntezeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 eine der besten Saatguternten des letzten Jahrzehnts. Dieses Saatgut ist wichtige Grundlage für die Wiederaufforstung geschädigter Wälder. Um die Pflanzenmenge für einen Hektar Waldfläche anzuziehen, benötigt man unterschiedliche Saatgutmengen: bei Fichte, Kiefer und Douglasie ungefähr 0,1 bis 0,2 Kilogramm, bei Weißtanne etwa ein Kilogramm, bei Rotbuche drei bis fünf Kilogramm, bei Eichenarten zehn bis 20 Kilogramm.

Die Erntemengen werden jährlich für die 28 wichtigsten Baumarten erhoben. Die meisten Baumarten lagen im langjährigen Durchschnitt. Bei Weißtanne (20 900 Kilogramm), Stieleiche (420 000 Kilogramm) und Traubeneiche (440 000 Kilogramm) fiel die Erntemenge überdurchschnittlich hoch aus. Nur bei wenigen Baumarten, wie der Waldkiefer und den Lärchenarten wurde weniger geerntet.

In etwa 15 000 Saatgutbeständen darf in Deutschland forstliches Saatgut geerntet werden. Das Saatgut kann über mehrere Jahre gelagert werden. Baumschulen ziehen daraus Pflanzen an, die frühestens zwei Jahre später im Wald ausgepflanzt werden können. Angesichts des Klimawandels prüfen Forschungseinrichtungen in Herkunftsversuchen, inwieweit sich verschiedene Laub- und Nadelbäume für den Anbau eignen und wie anpassungsfähig sie sind. Geforscht wird auch über das herkömmliche Baumartenspektrum hinaus. Besonders zur genetischen Vielfalt, der potenziellen Anpassungsfähigkeit und Standorteignung im Klimawandel besteht noch Forschungsbedarf. ble

