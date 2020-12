Gräser haben ihren großen Auftritt

Bad Honnef.Im Spätherbst und Winter verbringen die Menschen nur wenig Zeit im Garten. Ganz außer Acht lassen sollte man das bepflanzte Grundstück aber auch jetzt nicht. Denn aus der warmen Wohnung kann man die angrenzende Winterlandschaft auf sich wirken lassen.

Während die Fläche hinter dem Haus in der Regel größer ist und ein eindrucksvolles Gesamtbild bietet, entdeckt man auf dem nähergelegenen, vorderen Grundstück selbst das kleinste Naturwinterwunder. Außerdem nutzt man den Vorgarten jeden Tag mindestens zweimal, auch im Winter.

Während von Frühling bis Herbst in vielen Gärten die Blüten ihren großen Auftritt haben, fallen während der kalten Jahreszeit vor allem die Formen und Strukturen der Pflanzen ins Auge. Gräser – ganz gleich ob wintergrün oder schon in trockenem Blätterkleid – haben nun ihren großen Auftritt: Sanft wiegen sich ihre Halme und fedrigen Blütenstände im Wind, schmeicheln dabei mit einem leisen Rascheln und bieten ganz nebenbei Insekten ein willkommenes Winterquartier.

„Auch bei Laubgehölzen lohnt sich jetzt der Blick aufs Detail“, erklärt Gerald Jungjohann vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). „Denn im blattlosen Zustand offenbaren einige Gehölze eindrucksvolle Wuchsformen und interessante Rinden.“

So hat die Zwerg-Korkenzieher-Hasel kunstvoll gedrehte Zweige, die zum Himmel weisen. Der Rote Hartriegel schmückt sich mit einer auffällig rotgefärbten Rinde, während der Korkflügelige Spindelstrauch stark ausgeprägte Korkflügel an seinen Ästen zeigt.

Zwar sind sie in der Minderheit, dennoch gibt es auch während des Winters Pflanzen, die Blüten bilden. Je nach Sorte zeigt die immergrüne Schneeheide bereits im Dezember ihre ersten glockigen Blüten und erfreut damit bis in den April. Die Zaubernuss entwickelt im Winter fadenförmige Blüten in warmen Tönen wie Gelb, Orange oder Bordeauxrot. Bei einigen Exemplaren beginnt dieses Farbenspiel Anfang Januar.

Der Duftschneeball punktet dagegen nicht nur mit rosafarbenen Blüten, sondern auch mit seinem dezenten Parfum.

Zur gleichen Zeit tragen einige Gehölze leuchtende Früchte zur Schau. Das sieht nicht nur schön aus, sondern freut auch die hierzulande überwinternden Vögel, die sich an den Beeren gütlich tun.

„Viele vogelfreundliche Gehölze sind zu groß für kleine Flächen und machen sich eher im Garten hinter dem Haus gut“, so Jungjohann. „Dennoch finden sich auch im Vorgarten Möglichkeiten, ihn für Vögel einladend zu gestalten. So sind die Früchte einiger Heckenpflanzen nahrhaft für die Tiere, zugleich bietet deren dichtes Geäst wichtige Rückzugsorte.“

Landschaftsgärtner empfehlen den Gewöhnlichen Liguster oder Weißdorn. Auch viele Immergrüne, die auf dem Grundstück durch das Jahr kontinuierlich für Farbe sorgen, werden von Vögeln als sicheres Versteck angeflogen. Dazu zählt die Europäische Stechpalme, ebenso wie die Eibe, deren rote Beeren vielen Tieren schmecken. Auch unter den beliebten Blühsträuchern gibt es Arten, die im Herbst und Winter schmückende und vor allem schmackhafte Früchte ausbilden, wie die einfachblühenden Hunds- und Kartoffel-Rosen.

Bei einem Blick aus dem Fenster eröffnet sich dem Vorgartenbesitzer selbst im Winter eine formschöne, farbenprächtige und lebendige Welt. Es raschelt und duftet, leuchtet und zwitschert – jedoch nur, wenn hier auch abwechslungsreich gepflanzt wurde.

„Eine tote Fläche, die komplett mit Kies oder Schotter bedeckt wurde, ist langweilig. Es bleibt immer gleich grau und still. Schon allein deshalb, aber auch aus ökologischer und klimatologischer Sicht, ist diese Gestaltung nicht zu empfehlen“, sagt Jungjohann. „Ganz anders dagegen ein grüner, lebendiger Vorgarten: Dieser überrascht immer wieder neu mit Blättern, Blüten und Früchten und erfreut nicht nur die Hausbewohner und die Nachbarn, sondern auch die Tier- und Insektenwelt von Frühling bis in den Winter.“ bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020