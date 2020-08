Exoten aus heimischem Anbau

Bonn.Erzeuger erweitern ihre Produktpalette – Verbraucher fragen mehr Obst und Gemüse aus regionalem Anbau nach. Das ermutigt so manchen landwirtschaftlichen Betrieb, exotische Früchte anzubauen.

So reifen Melonen nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) im kleinflächigen Anbau von Mitte Juli bis Anfang September auch auf hiesigen Böden, vor allem in Südwest- und Süddeutschland. Der Absatz erfolgt meist im Direktverkauf ab Hof, aber auch über Lebensmittelgeschäfte in der näheren Region.

Wassermelonen werden vor allem in den heißen Sommermonaten nachgefragt, deshalb müssen sie früh gepflanzt werden, um pünktlich reif zu sein. Neben einem Schutz vor Frost im Frühling benötigen die Pflanzen viel Wasser. Melonen wie Cantaloup oder Galia werden im kalten Gewächshaus, unter Tunnel oder im Freiland zeitweise unter einer Vliesabdeckung angebaut. Nach acht bis neun Wochen beginnt die Ernte.

Cantaloup-Melonen sind erntereif, wenn sich Risse um den Stielansatz zeigen und die Frucht zu duften beginnt, zuerst am Blütenende. Im deutschen Anbau werden vom Typ Cantaloup Charentais-Melonen bevorzugt, die mit ihrem sehr aromatischen, orangefarbenen Fleisch bei optimaler Reife eine Delikatesse sind. Bei Wassermelonen gibt der Auflagefleck Anzeichen für die Reife: Färbt er sich intensiv gelb und vibriert die Frucht beim Daraufklopfen mit der flachen Hand, ist die Wassermelone reif.

Die Physalis, Anden- oder Kapstachelbeere ist ein weiterer Exot, der von August bis Oktober zum Beispiel aus Betrieben in der Pfalz und Niederbayern erhältlich ist. Der Anbau erfolgt am besten im Freiland, da ein deutlicher Tag-Nacht-Temperaturwechsel den Fruchtansatz fördert. Die krautige Pflanze wird ein bis 1,5 Meter hoch und benötigt ein Stützgerüst.

Die kirschgroßen Beeren der Physalis sind erntereif, wenn sie goldgelb gefärbt durch den eingetrockneten, fast transparenten Kelch leuchten. Bei der Aufbereitung wird jeder Kelch leicht geöffnet, um Reife und Unversehrtheit der Beeren zu gewährleisten. Physalis punkten nach Angaben des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) mit ihrem Gehalt an den Vitaminen B, C, E, K und Provitamin A. Die Frucht wird meist mit ihrem Blütenkelch vermarktet. In ihrer Hülle können gesunde Früchte einige Zeit bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. ble

