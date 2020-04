Eine Wildnis mit ganz viel Potenzial

Entdeckerfreude begleitet den neuen Eigentümer eines Hauses, wenn auch ein alter Garten dazugehört. Entdeckerfreude und Gestaltungslust. „Da habt ihr aber noch ordentlich zu arbeiten“, sagt die Freundin beim ersten Besuch mit mitleidigem Blick auf die überwucherten Beete und den mit vielen trockenen Stellen und Bodendellen versehenen Rasen. „Na, der Schuppen muss aber weg.“

Sechs Monate später steht der Schuppen noch, der beim Vorbesitzer als Hundezwinger diente. Auch der Zaun ist an einigen Stellen baufällig, und die mächtige Fichte auf der Grundstücksgrenze, die sichtbar unter der Trockenheit der vergangenen Sommer gelitten hat, wirft ihre von Eichhörnchen abgenagten Zapfen und vertrockneten Zweige weit verstreut auf Rasen und Beete ab. Beim jüngsten Wintersturm schwankte sie stark, unsere bangen Blicke wanderten immer wieder vom Terrassenfenster zum Baum. Und doch: ein Garten mit Potenzial: 250 Quadratmeter, ein rechteckiges Grundstück in Südlage, zu dem sich die großzügige Holzdeckterrasse öffnet. Besagter Geräteschuppen am hinteren Ende wird praktischerweise in seiner Scheußlichkeit von üppig wachsendem Efeu halb unter seinem Blattwerk versteckt.

Austausch in Internetforen

In Internetforen tauschen sich die Gartenfreunde aus. Unter der Rubrik „Gartengestaltung“ des Magazins „Mein schöner Garten“ berichtet ein Teilnehmer, er wolle mit seinem frisch erworbenen Hausgarten „Tabula rasa“ machen und bittet um Tipps. Er sei Neuling beim Gärtnern.

Neulinge sind auch wir. Unsere Erfahrungen mit Erde, Schaufel und Blumen beschränken sich aufs Bepflanzen von Balkonkästen und Kübeln – begleitet von der enttäuschenden Einsicht, dass Fächerahorn, Oleander und Harlekinweide in noch so großen Töpfen auf einem Balkon wohl doch nicht die geeignete Umgebung zum gesunden Gedeihen vorfinden.

Entdeckerfreude: Schneidend arbeiten wir uns schon einmal im Herbst vor. Fast mannshohe Goldrauten und ebenso kräftig wachsende Herbstanemonen haben sich über die Jahre stark vermehrt und andere Pflanzen unter sich begraben. Fast ein ebenso günstiges Klima fanden die Brennnesseln vor. Mit Erstaunen registrieren wir, dass sich die Wurzeln nur mit dem großen Spaten sauber ausheben lassen, sie haben bereits Fingerdicke erreicht. Als nächstes machen wir uns an den Löwenzahn heran, der die Rasenhalme verdrängt.

Ein Garten mit Geschichte: Die Nachbarn erzählen, dass die alte Rose, die im Sommer zwei Monate herrliche Blüten habe, aus Großmutters Garten stammt. Die Enkelin wohnte in unserem Haus, sie hat ganz klar den grünen Daumen. Ein Mirabellenbaum mit weit ausladenden Zweigen schiebt seine langen Äste in einen hohen Hibiskusstrauch, auf dessen Blütenfarbe wir nun in diesem ersten Sommer im eigenen Garten gespannt sind. Freude bereitete uns auch nach dem Einzug im September die Weinlaube. Die Rebenzweige, die sich an Mauer und Zaun entlangwinden, sind meterlang und bilden im Durchgang zum Hauswirtschaftsraum ein grünes Dach. Im Herbst trugen sie so viele Trauben, dass die Amseln ständig zu Besuch kamen, um sich Früchte zu pflücken.

Der falsche Weg

Im Verlauf der Monate merken wir, dass Tabula rasa in diesem Garten der falsche Weg wäre. Zumal wir so schnell gar nicht wissen, zu welchem Gartenstil wir tendieren. Vogelgerecht soll er sein, so viel ist klar. Im Oktober beobachten wir erstmals einen Grünspecht, der durch den Garten stolziert, als sei er dort der Herr, und unter der Rasennarbe nach Ameisen pickt. Im Winter hängen wir ein Vögelhäuschen in den Mirabellenbaum, so dass wir die Futtergäste vom Wohnzimmer aus beobachten können. Am Drahtkörbchen mit den Meisenknödeln klammert sich häufiger ein Buntspecht fest und pickt die Sonnenblumenkerne heraus.

Nicht alles in Eigenarbeit

Im März rufen wir bei einem Landschafts- und Gartenbaubetrieb an, weil wir nicht alles in Eigenarbeit machen wollen und können. Schließlich muss der Zaun ersetzt werden, wir träumen von einer Trockenmauer, die auch für Reptilien und Insekten interessant ist, und wollen uns einen neuen Weg anlegen lassen.

„Idealerweise plant man im Winter“, erklärt Markus Lentzen, Geschäftsführer eines Gartenbaubetriebes. „Was wir so sehen: Die Budgets werden größer, auch beim Bauen im Bestand. In Zeiten von Negativzinsen wird das Geld lieber investiert.“

Da der Baumpfleger ausgebucht ist, lasse ich mir bei einer öffentlichen Demonstration zeigen, wie man Obstbäume professionell schneidet. Denn unser Mirabellenbaum muss ein wenig gestutzt werden, es ist ein Halbstamm. Man kann sich Fachwissen aus Büchern anlesen, aber die Anschauung am lebenden Objekt kann Papier letztlich nicht ersetzen.

Der Aha-Effekt setzt schon nach zwei Stunden Unterricht am Beispiel eines alten Apfelbaumes ein. Je öfter wir unseren Mirabellenbaum, frisch beschnitten, jetzt anschauen, desto schöner wird er. Dabei wollten wir ihn zunächst abhauen. Das Wunderbare am Planen: Solange noch nichts festgelegt ist, kann man weiter Ideen spinnen.

