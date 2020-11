Eine Investition in die Zukunft

Bonn.Vom Dorfhaus mit Lebensmittelladen, Seniorencatering und Bücherei über das Scheunencafé mit „Show-Küche“ bis hin zur Bäckerinitiative für das traditionelle Handwerk – ihnen allen ist eins gemeinsam: Das außerordentliche Engagement für die Zukunft ihrer Region. Für diese drei Regionalprojekte gab es nun Auszeichnungen.

Einen neuen Lebensmittelpunkt für Aidhausen in Unterfranken hat die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land in den vergangenen zehn Jahren geschaffen. Das neue Gebäude mit Dorfladen, Mehrgenerationenwerkstatt, Café, Paketshop, Bücherei und Lieferservice erhielt die meisten Stimmen im Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“. Corona-bedingt gab es statt der Preisverleihung auf der Internationalen Grünen Woche 2021 zunächst eine Online-Prämierung, doch „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betonte Dr. Hanns-Christoph Eiden, Präsident der Wettbewerb ausrichtenden Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Die eigentliche Preisverleihung soll beim bundesweiten „Leader“-Treffen im April 2021 erfolgen. Dann können sich die drei Gewinner-Projekte über ein Catering für beispielsweise ein Helfer-Fest freuen. Und Helfer gab es viele: Rund die Hälfte der Aidhäuser Haushalte hatte sich am neuen Gemeindezentrum beteiligt – finanziell oder durch Kraft und Zeit, etwa beim Dachdecken oder Streichen. Inzwischen finden auch Ausstellungen, Vorträge oder VHS-Kurse, Spielenachmittage sowie wöchentliche Seniorenessen in den Räumlichkeiten statt. 20 Ehrenamtliche stemmen das vielseitige Angebot. Projektpartner waren unter anderem das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken und die „Leader“--Region Hassberge.

Insgesamt 27 hervorragende Projekte der ländlichen Entwicklung hatten die Bundesländer für den Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume in der BLE nominiert. An der Online-Abstimmung nahmen über 5000 Menschen teil.

Platz zwei ging an die Marktscheune Meckesheim, eingereicht von der „Leader“-Region Kraichgau, Baden-Württemberg. In einer sanierten und umgebauten Scheune hat Christina Müller einen Dorfladen mit Café eröffnet. Dort haben mehr als 30 Landwirtschafts- und Handwerksbetriebe aus dem Kraichgau eine Absatzmöglichkeit für ihre Produkte gefunden. Das angeschlossene Café mit „Show-Küche“ ist zum beliebten Treffpunkt geworden und insgesamt gibt die Scheune zehn Teilzeit-Angestellten Arbeit.

„Ihre Projekte haben viele Menschen für ihre Projektideen begeistert und zum Abstimmen bewegt. Sie machen ihre Orte lebenswert und sichern damit eine nachhaltige Entwicklung“, lobte Eiden.

Das Lob galt auch dem dritten Gewinnerprojekt, welches das Bäckerhandwerk und Bäckereien als wichtige Treffpunkte in den Dörfern bewahrt. Dem Verein „Allgäuer Bäcker“ gehören 22 Bäcker an. Eingereicht von der „Leader“-Region Regionalentwicklung Oberallgäu, erarbeiteten die Bäckerinnung Allgäu und die Allgäu GmbH einen Kriterienkatalog, der die „Allgäuer Bäcker“ zu Partnern der Marke „Allgäu“ macht. Ein Vereinskoordinator steuert die Aktivitäten. Er trägt die Gemeinschaftsinitiative an weitere Bäckermeister heran und unterstützt sie bei der Umsetzung des Kriterienkatalogs. Gleichzeitig wirbt er für das Handwerk in Schulen und auf Lehrstellenbörsen – damit es auch in Zukunft im Allgäu engagierte Bäckerinnen und Bäcker gibt. Im Januar 2021 veröffentlicht die DVS eine Broschüre, die alle 27 Projekte des Wettbewerbs vorstellt. Weitere Infos gibt es unter www.dvs-wettbewerb.de.

Im Januar 2021 veröffentlicht die DVS eine Broschüre, die alle 27 Projekte des Wettbewerbs vorstellt. Weitere Infos gibt es unter www.dvs-wettbewerb.de.

