Eigener Geschmack spielt große Rolle

Burgerbrug.Die Welt der im Frühjahr blühenden Blumenzwiebeln ist vielfältig und abwechslungsreich. Von den ganz kleinen, frühen Krokussen über die beliebten Tulpen bis hin zum imposanten Zierlauch (Allium) ist alles vertreten. Perfekt, um aus dem Vollen zu schöpfen und nach Lust und Laune zu kombinieren. Ob nun ein Garten ganz in Weiß oder kontrastreich in Blau und Gelb, ob mutig mit knalligen Tönen wie Gelb und Rot oder sanft, romantisch in Pastellrosa und Flieder – jetzt im Herbst ist die richtige Zeit, sich wunderbare Farbwelten für den Frühlingsgarten schaffen.

„In erster Linie spielt natürlich der eigene Geschmack eine entscheidende Rolle, nicht außer Acht lassen sollte man dabei allerdings die Blütezeiten, Standortansprüche und Wuchshöhen der verschiedenen Arten und Sorten“, betont Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. „Denn nur wenn die Pflanzen auch zur selben Zeit blühen und sich nicht gegenseitig verdecken, erzielen die Mischungen ihre volle Wirkung.“

Am Anfang steht die Frage, ob man sich auf eine Art konzentrieren oder mehrere Arten nach Belieben mischen möchte. Wer sich zum Beispiel auf die breite Palette der Tulpen konzentriert, hat ganz klar den Vorteil, dass die meisten dieselben Ansprüche an den Boden und die Lichtverhältnisse stellen. „Ich setze für ein harmonisches Bild gerne Tulpen aus derselben Gruppe zusammen. Sie blühen zur selben Zeit und entwickeln sich im Garten ähnlich“, erklärt van der Veek. „Schön machen sich zum Beispiel verschiedene Sorten der Tulipa fosteriana. Sie öffnen früh ihre großen Blütenkelche, wachsen auf starken Stielen und sind äußerst robust. Auch Tulpen der ,Delight’-Serie stehen gerne nebeneinander.“

Besondere Effekte

Schöne Effekte lassen sich zudem mit Sorten erzielen, die sich in der Blütenform ähneln, aber mit verschiedenen Farben auftrumpfen. Lilienblütige Tulpen in Gelb, Orange, Lila und Weiß-Rot verbreiten Fröhlichkeit, gefüllte Tulpen in Rosa und Weiß wirken mädchenhaft-verträumt und Papageientulpen in Dunkelrot und Rosa versprühen ungezügelten Charme. „Spannend sind auch Mischungen, die Tulpen verschiedener Höhen zusammenbringen und sie wie in einer ausgefeilten Choreografie miteinander tanzen lassen“, schwärmt van der Veek. „So könnte eine weiß-rosa, gefüllte Tulpe die Basis bilden, während darüber eine Ballettaufführung schwarzer und weißer Tulpen stattfindet. Herrlich!“

Narzissen und Tulpen, Balkan-Windröschen und Hyazinthen, Prärielilien (Camassia) und Zierlauch – auch mit Frühjahrsblühern unterschiedlicher Art lassen sich eindrucksvolle Farbwelten schaffen. Diese Kombinationen bedeuten jedoch etwas mehr Planung, da Blütezeit, Wuchshöhe sowie Ansprüche teilweise stark variieren und es mehrjährige und einjährige Arten und Sorten gibt.

„Während beispielsweise Krokusse bereits im März in voller Blüte stehen, öffnen die meisten Tulpen ihre Knospen erst im April. Zudem erreichen Letztere im Schnitt Höhen von einem halben Meter, während Krokusse gerade einmal zehn Zentimeter hoch werden“, betont van der Veek. „Damit dieser Mix dennoch funktioniert, empfehle ich frühe Miniaturtulpen wie ,The First’. Der Vorteil: Dieses Zwiebelgewächs verwildert äußerst gut und erfreut wie seine Beetnachbarn jahrelang.“

Niedrig wachsend

Ebenso niedrig wachsen Traubenhyazinthen (Muscari) und der Einblütige Frühlingsstern (Ipheion uniflorum). Dieses Paar eignet sich bestens für große Blumenbeete oder als Bodenbedecker an sonnigen Standorten. Für interessante Höhenunterschiede setzt man die Traubenhyazinthen mit Narzissen oder Tulpen zusammen – zum Beispiel die royalblaue Muscari armeniacum mit der gelb-weißen Narcissus ,Sailboat’, der sonnengelben Tulipa sylvestris oder der gefüllten Tulpe ,Backpacker’ in Violett.

„Natürlich sind auch die beliebtesten unter den Frühjahrsblühern prädestiniert für gelungene Kombinationen: Ich spreche von Tulpen und Narzissen“, hebt der Experte hervor. „Ich persönlich habe ein Faible für das Duo Narcissus ,Hawera’ und Tulipa bakeri ,Lilac Wonder’. Beide leuchten in Pastellfarben, haben wilden Charme und bleiben eher niedrig.“ flu

