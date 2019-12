Die Stauden stehen lassen

Stauden wie Fetthenne, Duftnessel oder Rispenhortensien hatten im Spätsommer und Herbst ihren großen Auftritt. Im Anschluss greifen viele Gartenbesitzer aber direkt zur Schere. Landschaftsgärtner raten jedoch, die trockenen Samenstände und Blätter erst im Frühjahr zu schneiden. „Stauden speichern ihre Energie zum Ende ihrer Vegetationszeit in Überdauerungsorganen, die sich unter oder knapp über dem Boden befinden“, so Dr. Michael Henze, Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). „Aus diesen treiben sie im nächsten Frühjahr neu aus – die anderen oberirdischen Pflanzteile werden dagegen nicht mehr benötigt. Daher hat man sie lange Zeit bereits im Herbst entfernt. Aus heutiger, gärtnerischer Sicht ist es jedoch besser, sie bis kurz vor dem Austrieb im nächsten Jahr stehenzulassen. Denn dann schützen sie die Pflanze vor der winterlichen Kälte und Nässe.“ Die trockenen Samenstände haben zudem einen hohen Zierwert und auch Insekten freuen sich über die verbliebenen Stauden, denn ihre hohlen Stängel bieten ihnen ein Quartier für den Winter. Das hilft den „Fleischfressern“ unter den hier überwinternden Vögeln durch die karge Jahreszeit, wenn sie diese Verstecke finden. Auch die Samen, die sich noch in den Samenständen befinden, werden gerne angeflogen. bgl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019