Die Anmeldefrist wird verlängert

Bonn.Die Initiative Tierwohl (ITW) vermeldet den erfolgreichen Abschluss der verlängerten Anmeldephase für das ITW-Programm 2021 bis 2023. Nachdem sich während des ersten Abschnitts der Anmeldephase bereits 3677 schweinehaltende Betriebe angemeldet hatten, ließ die ITW in der Verlängerung weitere 739 Betriebe zu. „Die Anzahl der bereits jetzt angemeldeten Tiere stimmt uns zuversichtlich“, erläutert Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative Tierwohl. „Durch die verlängerte Anmeldephase ließen wir noch einmal über zwei Millionen Mastschweine zu. die ab 2021 jährlich von der ITW profitieren. Auch freut uns, dass wir weitere 121 Sauenhalter und Ferkelaufzüchter davon überzeugten, sich ab 2021 weiterhin in der ITW zu engagieren.“ ITW strebt eine Ausweitung der Kennzeichnungsfähigkeit mit dem ITW-Siegel im Schweinefleischsortiment an. Ähnlich wie das bei Geflügelfleisch seit 2018 bereits gelungen ist, ist es das erklärte Ziel der ITW, auch bei Schwein die Umstellung ganzer Sortimentsbereiche im Handel von der Haltungsform Stufe eins in die Stufe zwei zu ermöglichen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2021