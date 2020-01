Besondere Vielfalt zu entdecken

Das Saatgut-Festival in Volkach findet am Samstag, 7. März, von 11 bis 17 Uhr in der Mainschleifenhalle statt. Die Besucher sind aufgerufen, die Vielfalt der samenfesten und alten Saatgut-, Obst- und Gemüsesorten zu feiern sowie seltene Raritäten zu entdecken. Alle erwartet ein buntes Programm aus Vorträgen und Ausstellungen rund um die Themen Saatgut und biologische Vielfalt. Der „Markt der Vielfalt“ bietet ein umfangreiches Saatgutangebot und Platz für neue, spannende Ausstellungen.

Das Saatgut-Festival wird seit 2011 von Barbara und Martin Keller, den Gründern der Projektwerkstatt „open house“, mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern organisiert. Es ist mit etwa 2000 Besuchern inzwischen die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Zusätzliche organisatorische Unterstützung bekommt das Festival von Studierenden des Campus-Gartens an der Universität Würzburg, die mit ihrem Engagement Anknüpfungspunkte zur Urban-Gardening-Bewegung aufzeigen.

Mittlerweile hat das Festival auch über die Landesgrenzen hinaus an Bedeutung gewonnen: 2019 hat Benedikt Haerlin, ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats des Weltagrarberichts, bereits auf die Risiken der neuen Gentechnik aufmerksam gemacht, während „Fräulein Brehms Tierleben“ die Veranstaltung mit Theaterstücken über bedrohte Tierarten bereicherte.

In diesem Jahr bieten die Ausstellenden wieder eine große Auswahl: Es gibt hunderte von Tomatensorten in allen Farben und Formen, aber auch die ganze Palette der Gemüsesamen, alte und samenfeste Sorten, Raritäten und Bewährtes. Umfangreiche Ausstellungen zu Walnuss-, Bohnen-, Kartoffel-, und Apfelsorten ergänzen das beeindruckend vielfältige Angebot.

Mit ihrem jährlichen Saatgut-Festival möchten die Veranstalter Barbara und Martin Keller für die Vielfalt der Sorten begeistern. Die Besucher sollen nicht nur dazu inspiriert werden, die Vielfalt zu genießen, sondern sie auch selbst im eigenen Garten anzubauen und zu erhalten. „Saatgut ist ein Weltkulturerbe und Allmende, eines der ältesten Gemeinschaftsprojekte der Menschheit“, sagt Barbara Keller. „Multinationale Konzerne wie Bayer oder BASF trachten danach, diese Allmende, die wir von unseren Vorfahren erhalten haben, mittels Patenten und Lizenzen zu privatisieren.“ Zur Frage der Patente auf Saatgut wird Biologin Dr. Ruth Tippe von der Münchner Initiative „Kein Patent auf Leben“ in einem Vortrag Stellung nehmen.

Besonders gefährdet wird die Vielfalt der samenfesten Sorten durch die neuesten Entwicklungen bezüglich der neuen Gentechnik. Gentechnik-Methoden wie CRISPR sollen bei der Zulassung als konventionelle Züchtung behandelt werden. Das wünschen sich die Industrie, der Bauernverband und auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Für Dr. Christoph Then von Testbiotech würde das bedeuten, dass sich diese Konstrukte unkontrolliert ausbreiten können und wir Verbraucher nicht wissen, was für Saatgut man kauft und welche Lebensmittel man isst. Letztlich besteht die große Gefahr, dass auch samenfeste Sorten mit Gentechnik verunreinigt werden und damit ihre Eigenschaften ungewollt verändert werden. Ihre Erhaltung und Schutzwürdigkeit würden damit grundsätzlich in Frage gestellt.

Programm: 11.10 Uhr Vortrag „Klimabaum Walnuss“, 13 Uhr Vortrag „Das Anlegen einer Streuobstwiese unter Berücksichtigung von Standort, Sorten und Förderprogrammen“, 13.30 Uhr Vortrag „Gemüsevielfalt im Laden? Vermarktung seltener Sorten am Beispiel des Projekts Vielfalt schmeckt“, 14 Uhr Vortrag: „Wildbienen kennenlernen“, 15 Uhr „Kein Patent auf Saatgut! Wer will solche Monopole, warum? Wohin führt das?“, Ausstellungen: „Apfelraritäten: Überraschend anders!“, Frank Schellhorn, „Die bunte Welt der Kartoffel“, Rosa Störkle, „Im Namen der Bohne“, „Harte Nüsse?“ Walnussausstellung.

