Bauerneinkommen schwanken stark

Stuttgart.„Die Unternehmensergebnisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in Baden-Württemberg in den unterschiedlichen Sparten schwanken stark. Veredelung und Obstbau profitierten kurzfristig von einer dringend notwendigen Einkommenssteigerung, die Aussichten im aktuellen Wirtschaftsjahr sind allerdings düster.“ Das erklärt Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes (LBV), zu den Unternehmensergebnissen im Wirtschaftsjahr 2019/20 (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020) in der Online-Jahrespresse-Konferenz.

Im Schnitt betrug das Ergebnis je Familienarbeitskraft 39 012 (2018/19: 35 476) Euro. Damit liegt Baden-Württemberg wiederholt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und belegt den vorletzten Platz unter den Bundesländern.

Die Einkommen der Milchviehbetriebe sind um 17,7 Prozent auf 39. 777 Euro je Familienarbeitskraft (48 328 Euro) zurückgegangen. Dies lässt sich vor allem auf gestiegene Betriebskosten, niedrige Rinder- und Kälberpreise und leicht rückläufiges Milchgeld zurückführen. Futterbaubetriebe mit Rindermast und Mutterkühen liegen bei 19 425 (23 674) Euro je Familienarbeitskraft, was einem Rückgang von 18 Prozent entspricht.

In den vergangenen Jahren hatten die Schweine haltenden Betriebe im Land mit sehr schlechten Schweinepreisen in Verbindung mit höheren Produktionskosten zu kämpfen. Erstmals seit langem hat der Veredlungsbereich bei den Einkommen ein dringend notwendiges Plus erzielt.

Betriebsergebnis verbessert

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr verbesserten die Veredelungsbetriebe ihr Betriebsergebnis von 35 001 auf 80 405 Euro je Familienarbeitskraft. „Die Nachfrage beim Schweinefleisch vor allem durch China war zum Jahreswechsel deutlich gestiegen. Der Schlachtschweinepreis hatte Anfang 2020 die 2-Euro-Marke gerissen. Die gestiegenen Einnahmen waren dringend notwendig, um die Auswirkungen der schlechten Betriebsergebnisse in der Vergangenheit etwas abzumildern“, erläutert der Bauernpräsident. Die Erholungsphase war jedoch viel zu kurz. Mit der Coronakrise und der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen sei die Schweinehaltung derzeit in der größten Krise seit Jahrzehnten.

Seit mehreren Jahren verharren die Unternehmensergebnisse der Ackerbaubetriebe auf schwachem Niveau. „Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr verbesserten die Ackerbauern das niedrige Einkommensniveau etwas“, sagt Rukwied. „Die Betriebe verzeichneten einen leichten Zuwachs um fünf Prozent auf lediglich 29 851 (28 443) Euro je Familienarbeitskraft.“

Die Gemischtbetriebe fuhren nach langer Durststrecke ein etwas höheres Einkommen ein. Die Einkommen stiegen um 28,5 Prozent auf 35 690 (27 781) Euro je Familienarbeitskraft.

Die Erntemengen 2019 waren im Weinbau unterdurchschnittlich und die Erlöse rückläufig. Die Weinbaubetriebe mussten daher ein schmerzliches Minus von 31,3 Prozent auf 26 278 (38 224) Euro je Familienarbeitskraft verkraften.

„Die aktuelle Situation und der Ausblick im Weinjahr 2020/21 sind schlecht. Durch geschlossene Gastronomiebetriebe und die Absage zahlreicher Feste ist der Weinabsatz rückläufig“, erklärt der Bauernpräsident.

Nach zwei sehr schwierigen Jahren fuhren die Obstbauern endlich wieder einen deutlichen Zuwachs auf 61 234 (27 627) Euro je Arbeitskraft ein. „Eine gute Ernte 2019 mit ordentlichen Erlösen haben das nötige finanzielle Plus gebracht“, sagt Rukwied. Für das aktuelle Wirtschaftsjahr rechnen die Obstbauern mit höheren Kosten für Saisonarbeitskräfte durch die strengen coronabedingten Hygieneregeln und reglementierten Arbeitsabläufe.

In manchen Bereichen der Landwirtschaft sind die Erzeugerpreise aufgrund der Beschränkungen durch die Coronakrise zurückgegangen. „Geschlossene Gastronomie und das Verbot von Veranstaltungen haben auch die Nachfrage von landwirtschaftlichen Erzeugnissen reduziert“, sagt Rukwied. „Die aktuelle Situation ist für viele Betriebe äußerst schwer.“ Besonders dramatisch sei dies im Schweinesektor, aber auch der Rindfleischabsatz stagniere. „Für den momentanen Krisenfall fordern wir die Bundesregierung auf, den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben Zugang zu den Coronahilfen des Bundes zu ermöglichen.“

Lange Liste

Rukwied betont, dass auch weiter steigende Auflagen die wirtschaftliche Situation in den Betrieben zuspitzen. Von der Düngeverordnung über das geplante Insektenschutzgesetz bis zur Tierschutznutztierhaltungsverordnung – die Liste wettbewerbsbelastender Vorgaben ist lang. Viele Bauernfamilien zweifeln derzeit an der Zukunft ihrer Betriebe. Die Politik muss endlich gegensteuern. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die unseren Betrieben Perspektiven bieten und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärkt anstatt sie weiter schwächt.

Den Lebensmitteleinzelhandel nimmt Rukwied ebenfalls in die Pflicht: „Lebensmittel sind mehr wert! Wir brauchen eine klare Selbstverpflichtung des Handels zum Ausstieg aus der Dauerniedrigpreiskultur, damit endlich nachhaltig mehr Wertschöpfung auf den landwirtschaftlichen Familienbetrieben ankommt.“ lbv

