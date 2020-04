Annahme nur per Post

Aufgrund der Corona-Krise nimmt das Landwirtschaftsamt Main-Tauber in Bad Mergentheim keine Gemeinsamen Anträge mehr persönlich entgegen. Die Antragsteller werden aufgefordert, den Gemeinsamen Antrag zu Hause im Programm Fiona auszufüllen, abzuschließen und den komprimierten Antrag unterschrieben und per Post dem Landwirtschaftsamt zuzusenden oder in den Briefkasten des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis einzuwerfen. Fragen, die bei der Bearbeitung entstehen, beantworten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Verwaltungsgruppe gerne telefonisch unter 07931/48276307. Das Landwirtschaftsamt weist besonders darauf hin, dass Bearbeitung und Abgabe des Gemeinsamen Antrages nicht aufgeschoben werden sollten; die Einreichungsfrist endet am 15. Mai. lra

