1542 Betriebe in der Befragung

Stuttgart.Daten zu den Unternehmensergebnissen 2019/20 (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020). Datenbasis: Die Ermittlung der Einkommenssituation basiert auf den Buchführungsergebnissen von insgesamt 1542 landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben, welche die badenwürttembergische Landwirtschaft im Haupterwerb repräsentieren. Unternehmensergebnis: Das Unternehmensergebnis (Bruttoeinkommen) muss neben der Entlohnung für die Familien-Arbeitskräfte sowie die unternehmerische Tätigkeit auch die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals abdecken. Zusätzlich gehen davon darüber hinaus die Sozialabgaben, persönliche Steuern, Tilgung für Fremdkapital und finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Vorgängergeneration ab. Ein Teil des Unternehmensergebnisses ist für die Finanzierung von Ersatz- und Neuinvestitionen aufzuwenden. Arbeitskräfte (AK): Der Arbeitskräfteeinsatz je ausgewertetem Betrieb liegt bei zwei Arbeitskräften je Unternehmen oder 2,7 AK je 100 Hektar (Familien-AK: unverändert 1,5 Familienarbeitskräfte/Betrieb). Der durchschnittliche AK-Besatz, bezogen auf die Fläche, liegt damit in Baden-Württemberg bei rund 23 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (2,2 AK je 100 Hektar). Fläche: Die landwirtschaftlich genutzte Fläche der ausgewerteten Betriebe beträgt rund 77 Hektar pro Betrieb. Der Anteil der Pachtflächen liegt im Durchschnitt dieser Betriebe bei 72 Prozent (knapp 56 Hektar). Die durchschnittlichen Pachtkosten der ausgewerteten Betriebe betragen rund 14 700 Euro pro Jahr (etwa 265 Euro je Hektar). Die Pachtquote im Bundesland Baden-Württemberg liegt bei 60 Prozent. Eigenkapitalbildung: Im Wirtschaftsjahr 2018/19 wurden von den ausgewerteten Betrieben rund 9800 Euro Eigenkapital gebildet. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert (Wirtschaftsjahr 2018/19: rund 9000 Euro). Im Hinblick auf eine dauerhafte Sicherung der betrieblichen Existenz beträgt die anzustrebende Zielgröße mindestens 10 000 bis 15 000 Euro je Betrieb. Investitionen: Die Bruttoinvestitionen, das heißt in diesem Zusammenhang der gesamte Zugang an Vermögensgegenständen, nahmen im Wirtschaftsjahr 2019/20 um rund zehn Prozent zu und lagen bei 63 400 Euro je Unternehmen. Die Investitionen in Maschinen erhöhten sich ebenfalls (um sieben Prozent auf 33 000 Euro). Die Nettoinvestitionen stiegen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erneut (plus 30 Prozent) und lagen im Durchschnitt der baden-württembergischen Haupterwerbsbetriebe bei 13 700 Euro. Betriebe im Land nach der amtlichen Statistik: In Baden-Württemberg gibt es nach der amtlichen Statistik 39 600 Betriebe. Die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt knapp 36 Hektar pro Betrieb (D rund 62 Hektar). Die überwiegende Mehrheit (89 Prozent) der landwirtschaftlichen Betriebe wird als Familienbetrieb, als sogenanntes Einzelunternehmen, geführt. In Baden-Württemberg wirtschaften ein Drittel dieser Einzelunternehmen im Haupterwerb und knapp zwei Drittel im Nebenerwerb. Gemeinschaftliche Betriebsformen gewinnen zunehmend an Bedeutung, darunter Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) mit einem Anteil von knapp neun Prozent. Hintergrund: Der Landesbauernverband in Baden-Württemberg (LBV) vertritt im Übrigen rund 36 000 Landwirte aus Baden-Württemberg. 23 selbstständige Kreisbauernverbände nehmen auf regionaler Ebene die Interessen des bäuerlichen Berufsstandes wahr. Insgesamt ist jeder zehnte Arbeitnehmer in Baden-Württemberg direkt oder indirekt von der Landwirtschaft abhängig. lbv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020