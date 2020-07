Das geplante Programm fürs erste Halbjahr 2020 in der TauberPhilharmonie in Weikersheim hatte es in sich: Ob Zukunftstag, die Kulttruppe Altneihauser Feierwehrkappell’n, ein Beethoven-Jubiläumskonzert mit der Bonner Hofkappelle oder ein Festival rund um die Region mit Public Viewing, Musik, Gesprächen und Brunch – alles war vorbereitet. Und dann kam Corona.

Doch bereits kurz nach den Kontakteinschränkungen hat das Team um Intendant Johannes Mnich auf die Situation reagiert. Zunächst mit einem eigens entwickelten Online-Format „Kultur-Periskop“, das auf Facebook und Instagram die Menschen digital miteinander vernetzte. Mit Beginn der Lockerungen stellte das Team dann ein Alternativprogramm mit vielen lokalen Akteuren auf die Beine. Das Motto: Jetzt erst recht!

Live-Musik, Kabarett und Kinovorstellungen bieten den Menschen in diesen besonderen Zeiten Abwechslung und Kultur und leisten so einen wichtigen Beitrag für die Region. Das alles im Rahmen der vorgeschriebenen Maßnahmen und Vorkehrungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. „Wir möchten den Zuschauerinnen und Zuschauern trotz dieser außergewöhnlichen Situation einen tollen Abend bieten“, sagt Elisa Heiligers, Leiterin der Kommunikationsabteilung der TauberPhilharmonie. „Deshalb haben wir uns ein Konzept ausgedacht, in dem sich alle möglichst frei bewegen können, ohne die Schutzvorkehrungen außer Acht zu lassen.“

Vorbereitungen für 2020/2021

Auftritte auf der Terrasse von MAILÄNDER oder der Würzburger Jazzconnection wechseln sich ab mit Kino, Kammermusik und Kabarett im Konzertsaal. Unterstützung erhält das Team dabei von der Kultur Catering GmbH, der Jeunesses Musicales Deutschland, dem Freundeskreis TauberPhilharmonie und vielen anderen. Gleichzeitig arbeitet das Team auf die neue Spielzeit hin, die am 10. Oktober ihren Auftakt hat und hofft, dass die positiven Entwicklungen bis dahin mehr Besucherinnen und Besucher im Haus zulassen. Diese können sich auf ein buntes Programm freuen, das neben Orchesterkonzerten, A Cappella, Kabarett und vieles mehr beinhaltet.

Ein Highlight im Herbst ist das Konzert von Andreas Kümmert. Der „The Voice of Germany“-Gewinner ist am 15. Oktober zu Gast in Weikersheim. Das Programm für die Saison 2020/2021 wird Mitte Juli veröffentlicht und liegt an vielen Stellen in der Region aus – alle Termine gibt es natürlich auch online. Dort können sich Interessierte auch für die Sommerveranstaltungen anmelden.

