Ein Stück Zukunft

Bereits seit einiger Zeit steht im Kloster Bronnbach die Überlegung im Raum, den Besuchern die Möglichkeit eines digitalen Besichtigungskonzepts anzubieten.Durch die Corona-Krise und dem damit einhergehenden Trend zur Digitalisierung wurde die Idee in die Tat umgesetzt, und das Kleinod im Taubertal präsentiert nun seine konkreten Ideen für eine Besucher-App.

„Es ist uns ein Anliegen, den Service für unsere Besucher stetig zu verbessern und das auf möglichst hohem Niveau“, berichtet Kulturamtsleiter Dr. Matthias Wagner. „Eine digitale Lösung steht seit langem auf der Tagesordnung, und Corona hat dieses Vorhaben weiter vorangetrieben.“

Zunächst wurde ein entsprechendes Konzept erstellt, denn „nicht jedes digitale Besucherangebot ist für ein so weitläufiges Gelände wie das des Klosters Bronnbach vorteilhaft“. Nach sorgfältiger Beratung fiel die Wahl letztendlich auf eine Besucher-App, da diese alle Vorteile des klassischen Audioguides mit modernster Technik verbindet. Besucher der Klosteranlage können sich die App kostenfrei im App Store von Android oder iOS auf ihr Smartphone oder Tablet downloaden und so eigenständig die Anlage besichtigen. Für Gäste, die kein Handy zur Hand haben, soll eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten im Klosterladen zur Verfügung stehen.

Deutsch, englisch und barrierefrei

„Aktuell arbeiten wir an rund 30 Infopunkten in deutscher und englischer Sprache, die alle individuell angewählt werden können. Den Besuchern bleibt es also selbst überlassen, ob sie alle angebotenen Punkte anlaufen möchten oder nicht“, erklärt Dr. Matthias Wagner. Für die Einführung der App werden zunächst die Säle, der Kreuzgang, die Kirchen sowie der Abteigarten audiovisuell aufbereitet. Eine Erweiterung der Inhalte ist allerdings jederzeit problemlos möglich. So können zukünftig beispielsweise Sonderausstellungen digitalisiert werden, und auch das Thema Barrierefreiheit wird durch die App neu aufgegriffen. Ab 2023 steht diese außerdem in einer zweiten Fremdsprache zur Verfügung.

„Die App ist eine von uns angebotene Serviceleistung, die jedoch keinesfalls die Führungen hier im Kloster Bronnbach ersetzen wird“, stellt der Kulturamtsleiter klar. Man möchte stattdessen das Angebot erweitern und damit auch neue Zielgruppen ansprechen. Zukünftig könne man sich beispielsweise vorstellen, Inhalte für Schulklassen und Kinder anzubieten.

Die Arbeiten an der App sind bereits in vollem Gange. Bis sie zum Download zur Verfügung steht, müssen sich Interessierte jedoch noch ein wenig gedulden: „wir planen, die App bis Ende Oktober für unsere Besucher zur Verfügung zu stellen“, berichtet Dr. Matthias Wagner. Die Text- und Bildproduktion befindet sich in der redaktionellen Abstimmung. „Sobald uns die Materialien vollständig zur Verfügung stehen, übergeben wir sie an die produzierende Firma und freuen uns darauf, dass ein weiteres Stück Zukunft im Kloster Bronnbach seinen Einzug erhält.“

