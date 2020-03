Wissenswertes über „fränkisches Dorf“

Eine Tafel mit Informationen über Hundheim wurde am Dienstag im Beisein der Planer und Verantwortlichen der Stadt Külsheim offiziell an zentraler Stelle der Ortschaft eingeweiht.

Hundheim. Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte, gebe es in einigen Külsheimer Ortsteilen bereits solche Informationstafeln. Der Hundheimer Günter Bischof sei in seiner Heimatgemeinde bei der Koordination federführend gewesen. Er habe Texte und Bilder zusammengetragen und alles mit Paul Berberich (Firma Berberich, Uissigheim) gestaltet.

Die von städtischen Bauhof aufgestellte Tafel, die kompakt vielerlei Informationen zum „fränkischen Dorf“ Hundheim biete, befinde sich an einem örtlichen Knotenpunkt an der Bushaltestelle nahe der Kirche. Auch der Drei-Bäche-Weg führe daran vorbei, so Schreglmann. Aufgeführt sei Interessantes zu Hundheim selbst, zum Dorfwappen und zum Gefecht bei Hundheim, zur Pfarrkirche St. Margareta und zum Drei-Bäche-Weg innerhalb der „Wanderwelt Külsheim“. Dazu gebe es einen Plan der Ortschaft zur Orientierung. Alles sei passend bebildert. hpw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020