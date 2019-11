Wehr musste zu 29 Einsätzen ausrücken

Zwei besondere Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Stadt. Die Wehr war bei 29 Einsätzen gefordert.

Külsheim. Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim, Abteilung Stadt, bildete den würdigen Rahmen für ganz besondere und nicht alltägliche Ehrungen und es wurde Rückschau auf ein arbeits- und ereignisreiches Jahr gehalten.

Stadt- und Abteilungskommandant Heiko Wolpert eröffnete die Versammlung, an der neben den aktiven Wehrmännern und -frauen auch die Altersabteilung sowie einige Stadträte teilnahmen. Bevor er zum Tätigkeitsbericht kam, gedachte man der verstorbenen Feuerwehrkameraden.

Personell gut aufgestellt

Die Feuerwehr Külsheim, Abteilung Stadt, zählt derzeit 54 Mitglieder in der Einsatzabteilung und 28 in der Altersmannschaft sowie 43 Jugendliche in der Bambini- beziehungsweise Jugendfeuerwehr und ist somit derzeit personell gut aufgestellt.

Breiten Raum nahm die Berichterstattung über die 29 Einsätze des vergangenen Jahres ein. „Es musste wieder die gesamte Bandbreite der Einsätze von mehreren Bränden, darunter drei Großbränden über Verkehrsunfälle, bis Türöffnungen und Brandmeldealarme abgearbeitet werden“ so Wolpert in seinem Bericht.

Als positiv wertete der Kommandant, dass die Abteilung bei der Aus- und Weiterbildung wieder sehr aktiv war. In 21 Unterrichts- und Übungseinheiten, monatlichen Ausbildungen der Führungsgruppe beziehungsweise Sonderausbildungen der Maschinisten und Sprechfunker sowie fünf Zug- und Gruppenführerdienstbesprechungen und vier Ausschusssitzungen bereitete man sich auf den Ernstfall vor.

Ebenso absolvierten die Atemschutzgeräteträger den jährlichen Durchgang und im Herbst wurden die Hydranten überprüft. Kommandant Heiko Wolpert führte weiterhin Brandschutzschulungen und Unterweisungen durch. Bei Burgkurzweyl war die Feuerwehr ebenfalls mit eingebunden.

Den Feuerwehrgrundlehrgang, Voraussetzung für die Aufnahme in die Einsatzabteilung absolvierten Taseer Abbas Naqvi, Maximilian Lüdicke sowie Chris Herold. René Hüllen konnte als bereits ausgebildeter Feuerwehrmann ebenfalls in die Einsatzabteilung übernommen werden. Markus Füger wurde in einem zweiwöchigen Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal zum Zugführer ausgebildet. Loretta Wolpert sowie Rebekka Wolf besuchten ein Fortbildungsseminar „Kindergruppen“ in Vellberg.

Außerdem pflegten die Mitglieder die Kameradschaft: So besuchte man Feste anderer Wehren und es fand ein Kameradschaftsabend im Weingut Krug statt.

Höhepunkt, so waren sich alle einig, war der „Tag der offenen Tür“, der ein voller Erfolg war und zahlreiche Besucher angezogen hat. Die Feuerwehr konnte sich hervorragend präsentieren, und ihre Arbeit und Aufgabe der Öffentlichkeit vorstellen. Viele andere Aktivitäten wie die Beteiligung am Festumzug zum Großen Markt, Absicherung des Martins- und Fronleichnamsumzugs und vieles mehr rundeten das Jahresprogramm ab.

Breiten Raum nahm in den letzten Monaten die Beschaffung des HLF 20 ein. Die aus den Führungskräften gebildete Projektgruppe beschäftigte sich intensiv mit den Details um ein für Külsheim optimales Fahrzeug zu beschaffen.

Wolpert bedankte sich am Ende seiner Ausführungen für die gute Zusammenarbeit, den kameradschaftlichen Geist und das hervorragende Miteinander.

Kassierer Norbert Müller verlas den Finanzbericht. Die ordentliche Kassenführung wurde von den Kassenprüfern Bernhard Adelmann und Klemens Grimm bestätigt. Schriftführer Günter Wolf trug das Protokoll der letzten Hauptversammlung vor.

Jugendfeuerwehr

Im Anschluss berichtete der Jugendwart Jörg Weber über das aktuelle Geschehen in der Jugendfeuerwehr. Diese zählt momentan 31 Mädchen und Jungen im Alter von neun bis achtzehn Jahren. Neben zahlreichen Übungs- und Unterrichtsabenden, bei denen der Umgang mit Strahlrohren und Schläuchen, aber auch mit den Geräten für die Technische Hilfeleistung geübt wurde, nahmen die Jugendlichen an verschiedenen Veranstaltungen auf Kreisebene teil. Viele Aktivitäten wie Spiel- und Bastelabende sorgten ebenfalls für Spaß.

Breiten Raum nahmen seine Ausführungen zur Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung ein, die immer wichtiger werde.

Über die Aktivitäten der Bambini-Feuerwehr, die inzwischen bereits zwölf Mitglieder zählt, informierte Betreuer Daniel Reinhart. In vierzehntägigen Gruppenstunden werden die Kleinsten spielerisch an die Fragen des Brandschutzes herangeführt und lernen beim Basteln, Spielen und Malen auch Pünktlichkeit, Kameradschaft und Teamfähigkeit. Gleichzeitig wurden feuerwehrspezifische Themen behandelt, beispielsweise wie man Brände vermeidet, sich in einem Notfall verhält, oder welche Gerätschaften sich auf den Feuerwehrfahrzeugen befinden und wofür diese verwendet werden.

Bevor Bürgermeisterstellvertreter Alfred Bauch die Entlastung vornahm, dankte er allen Beteiligten für das Engagement im abgelaufenen Jahr und erwähnte besonders die Anforderungen bei den zahlreichen Einsätzen. Man habe gemerkt, wie wichtig eine gut ausgestattete und ausgebildete Wehr ist. Bauch erwähnte, man wolle bei der Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung am Ball bleiben und versicherte, dass die Stadt Külsheim im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Konzeption umsetzen wird, was ja die geplante Beschaffung des HLF 20 oder den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses Hundheim/Steinbach zeige. Er freute sich über die gute Jugendarbeit und meine, dass eine gute Stimmung in der Abteilung herrsche.

Ehrungen

Gemeinsam mit Alfred Bauch schritt Stadt-und Abteilungskommandant Heiko Wolpert anschließend zum Höhepunkt der Veranstaltung , den Ehrungen:

Für 65-jährige Mitgliedschaft wurde Paul Keller und für 50-jährige Mitgliedschaft Peter Gillig geehrt werden. Weiterhin wurde Markus Füger zum Brandmeister befördert.

Nach einer kurzen Vorschau auf 2020 und Dankesworten ging es zum gemütlichen Teil über. ffwk

