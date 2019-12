Wassergebühren neu kalkuliert

Külsheim.Die Külsheimer zahlen künftig für Abwasser mehr, für Niederschlagswasser etwas weniger: Der Gemeinderat entschied am Montag über die Kalkulation der zentralen Abwassergebühren für die Jahre 2020/21 und über die erste Änderung der Abwassersatzung vom 1. Januar 2017. Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte, seit 2010 gebe es in diesemBereich eine jährliche Steigerung der Kosten von durchschnittlich zwei Prozent. Also sollten die Gebühren neu berechnet werden.

Wie Christoph Kraft vom Rechnungsamt erklärte, seien die zentralen Abwassergebühren zuletzt im November 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 neu kalkuliert worden. Nun würden die Jahre 2020/21 auf Grundlage der Planansätze des Teilergebnishaushaltes 2020 im Abwasserbereich berechnet. „Eine Kostendeckung von 100 Prozent sei anzustreben“.

Die Neukalkulation ergab für die nächsten zwei Jahre für die zentrale Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Frischwasser den Preis von 2,72 Euro (bislang: 2,35 Euro). Die zentrale Niederschlagswassergebühr für den Bemessungszeitraum 2020 / 2021 soll um zwei Cent auf 0,32 Euro pro Quadratmeter überbauter und befestigter Fläche sinken.

Gemeinderäte baten die Verwaltung, über das Thema „Zisternen in Külsheim“ nachzudenken. Weiter stimmten die Mandatsträger der vorgeschlagenen Änderung der Gebühren zu und beschlossen die entsprechende Satzung. hpw

