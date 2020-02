Vortrag über den Großbrand 1865

Külsheim.Im Rahmen der Wintervortragsreihe der Stadt Külsheim referiert Hans-Peter Wagner zum Thema „Aus der Spiesbergerchronik: Der Großbrand in Külsheim im Jahr 1865“. Der Vortrag findet am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr im Alten Rathaus in Külsheim statt.

Die Auszüge aus der Spiesbergerchronik geben die Geschehnisse aus der Sicht eines Augenzeugen wider. Berichtet wird ebenso über Artikel damaliger lokaler Zeitungen und aus sonstigen Quellen aus der Zeit vor über 150 Jahren.

Der Vortrag wird am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus wiederholt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020