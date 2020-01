Vortrag „Autofahren der Zukunft“

Külsheim.Einen Vortrag unter dem Titel „Autofahren der Zukunft: autonom, vernetzt, gefährlich?“ hält Dr. Christian Krupitzer vom Lehrstuhl für Informatik II der Universität Würzburg am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus in Külsheim. Er findet im Rahmen der Wintervortragsreihe der Stadt Külsheim in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würzburg statt.

Tesla, Google / Waymo und diverse Automobilhersteller haben gezeigt, dass autonomes Fahren von Autos keine Science Fiction mehr ist. Die Forschung in diesem Bereich versucht das volle Potenzial der Automatisierung durch Vernetzung der Fahrzeuge zu erreichen. In diesem (nicht zu technischem) Vortrag wird der aktuelle Stand der Entwicklung im Bereich autonomen Fahrens vorgestellt, das Potenzial der Technologie in Kombination mit Kommunikation der Fahrzeuge anhand von Fallstudien betrachtet sowie Gefahrenquellen diskutiert. Der Eintritt ist frei.

