Vierrädrige Kleinode zum Glänzen bringen

Heiko Kriegisch aus Hundheim restauriert zwei alte „DKW F7“. Beide Kleinwagen wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut und sollen nach ihrer Restaurierung fahrbereit sein.

Hundheim. Der Hundheimer beschäftigte sich lange Zeit mit motorisierten Zweirädern, möglichst alt und mit viel Bedarf an Wiederherstellung. Eine Reihe solcher Schätze findet sich in seiner Gerätehalle, welche gleichzeitig Werkstatt und Museum ist. Inzwischen hat er spezielles Gefallen an vierrädrigen Kleinodien entdeckt. Heiko Kriegisch fährt einen selbst hergerichteten Pickup „VW Taro“ aus dem Jahr 1991 und als Alltagsfahrzeug einen aus Einzelteilen zusammengebauten „Alfa Romeo Alfetta“ Jahrgang 1977.

Zwei bis drei Jahre pro Auto

Die neuesten Erwerbungen des Bastlers sind zwei „DKW F7“, Kleinwagen mit Frontantrieb, einer Baujahr 1937, der andere Baujahr 1939. Von deren Existenz in einer Scheune gar nicht weit weg von seinem Wohnort wusste er bereits seit 25 Jahren, die Idee zur Restaurierung war damals schon geboren. Vor wenigen Wochen ist man sich handelseinig geworden, zwei zielgerichtete Transportfahrten mit einem Autoanhänger folgten.

Nun stehen die Autos in besagter Gerätehalle, Kriegisch will beide gemäß Wunschvorstellung „komplett original restaurieren“, rechnet pro Auto mit zwei bis drei Jahren. Kriegisch werkelt bereits an dem Gefährt aus dem Jahr 1937, geduldig, dennoch innerlich gespannt. Er will „nur“ reinigen, entrosten und vor dem Zerfall schützen, das Metall mit Ovatrolöl beschichten. „Wenn etwas zerfleddert ist, dann ist es eben so“, der Lack bleibt im Rost-Zustand. „Ich will die Kosten für die Restauration so gering wie möglich halten, mache die ganzen Arbeiten selbst“, sagt er.

Fahrgestell, Haube und Kotflügel sind aus Metall, natürlich auch der Motor. Der Motor wird komplett zerlegt, die Vergaser gereinigt, die Motorkolben erneuert, „Zwei-Takt-Motor, 589 ccm, 18 PS“, so sprudelt es aus Heiko Kriegisch heraus. Das Fahrgestell wird gründlich entrostet, die vier Trommelbremsen bleiben die alten, nur der Bremsbelag wird erneuert. Es gibt neue Gummis zu jedem beweglichen Teil.

Das komplette Gehäuse des „DKW F7“ besteht aus Holz und Sperrholz, ist mit Kunstleder bespannt. Jenes wird mit Sattelfett geschmeidig gemacht. Der Stoffbezug der vorderen Sitze sieht noch gut aus, der der Rücksitze nicht, weil von Mäusen zerfressen. Armaturenbrett und Kühlwasserdeckel sind aus Bakelit.

Heiko Kriegisch freut sich, „alles ist seit etwa 1953 fast unberührt“. Die Felgen sind bereits entrostet, grundiert und mattschwarz lackiert. Die Reifen allerdings waren porös und brüchig, also nicht mehr zu gebrauchen. Neue Reifen wurden aufgezogen, „handelsübliche Oldtimerbereifung, wegen dem TÜV“.

Irgendwann wird er auch das andere Fahrzeug aus 1939 original herrichten, dabei mit Fachleuten besprechen, ob es die Möglichkeit gibt, dieses Auto als Elektroauto umzurüsten. „Denn es ist mein Traum, dieses dann als Rentnerauto zu nutzen“, sagt der Bastler schwärmerisch.

Zur intensiven Betriebsamkeit mit den alten „DKW F7“ gehört für den Hundheimer natürlich auch, etwas über deren Herkunft und Geschichte zu erfahren, ehe diese für Jahrzehnte in einer Scheune quasi von der Bildfläche verschwanden.

Herkunft ungewiss

Bei dem „DKW F7“ Baujahr 1937 lässt vor allem das Kfz-Kennzeichen Nachforschungen beginnen. Das ursprüngliche sechseckige Kennzeichen ist nicht mehr lesbar, viel besser das darauf geschraubte. Die ersten vier Zeichen „AB 85“ zu Beginn verweisen mit dem „A“ auf die amerikanische Zone, mit dem „B“ auf Bayern, mit „85“ auf den Landkreis Marktheidenfeld, die weiteren vier Zahlen bilden die individuelle Nummer des Fahrzeugs. Diese Art von Kennzeichen gibt es seit 1956 nicht mehr, was einen starken Hinweis darauf gibt, seit wann dieses Gefährt nicht mehr genutzt worden ist.

Beim anderen „DKW F7“ Baujahr 1939, Modell „Reichsklasse-Innenlenker“, ist sogar der Kraftfahrzeugbrief vorhanden. Zu lesen ist „Zweiylinder-Zweitaktmotorr, Hubraum 589 ccm, 18 PS, Eigengewicht des Fahrzeugs 720 kg, zulässige Belastung 340 kg, Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn 80 bis 85 km/Std“, alles bescheinigt von der „Auto-Union AG“ in Zwickau am 12. August 1939.

Der Kraftfahrzeugbrief gibt Auskunft über die Erstzulassung in Feuchtwangen im jetzigen Landkreis Ansbach am 5. September 1939, die Wiederzulassung auf den gleichen Besitzer am 8. April 1946 und die weiteren Etappen hin zum Ende der Zulassung im Jahre 1962.

Weitere Recherchen haben inzwischen ergeben, dass beim Automobilclub Feuchtwangen ein Bild mit einem „DKW F7“ des Erstbesitzers existiert, leider ist es mit Sicherheit ein anderes Fahrzeug als jenes in Hundheim.

Heiko Kriegisch wird sich also die nächsten Monate, gar Jahre, mit Freude mit den beiden „DKW F7“ und deren Geschichte beschäftigen können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020